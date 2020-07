Critican a Eugenio Derbez por parodia homofóbica de Walter Mercado

Activistas, periodistas y usuarios de redes sociales, criticaron a Eugenio Derbez por su parodia a Walter Mercado, señalaron que más que un homenaje se trataba de un mensaje homofóbico a través de su personaje de "Julio Esteban".

Tras el estreno de "Mucho, mucho amor", el documental de Netflix sobre Walter Mercado que se estrenó el viernes pasado, usuarios de redes sociales han criticado a Eugenio Derbez por la parodia que solía realizar del astrólogo, subrayan que ni aún en 2020 el comediante reconoce que, más que un homenaje al astrólogo puertorriqueño, se trataba de una burla y ridiculización de sus rasgos femeninos que fomentaba la homofobia.

Las criticas se incrementaron luego de que ayer Eugenio Derbez publicara un tuit en el que apunta que su personaje, "Julio Esteban", "fue de alguna manera un homenaje a Walter".

Walter Mercado fue una persona que cautivó e impactó. Dense una vuelta por Netflix para ver su documental #MuchoMuchoAmor . Ahí relato mi admiración por este peculiar astrólogo y cómo mi personaje "Julio Esteban", fue de alguna manera, un homenaje a Walter. pic.twitter.com/1oBNWQaS40 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) July 12, 2020

Eugenio ahora enfrenta numerosas críticas que lo han vuelto tendencia en Twitter, apuntando a la homofobia que fomentaba su personaje que solía interpretar en los años 90 en la televisión mexicana. "La homofobia no es homenaje", se lee en uno de los tuits con mayor eco en la red social.

La homofobia no es homenaje @EugenioDerbez — ???? ???????? ???????? ???? ???????????? (@hebertosinlao) July 13, 2020

A las críticas se han sumado activistas como Alex Orué o el periodista Ángel Plascencia. "La homofobia que perpetuó Eugenio Derbez con sus parodias de Walter Mercado solo reforzó que ser diferente es motivo para ser burlados", escribió el coordinador de It Gets Better.

La homofobia que perpetuó @EugenioDerbez con sus parodias de Walter Mercado solo reforzó que ser diferente es motivo para ser burlados.



La humillación no es ningún tributo más que al machismo noventero. #MuchoMuchoAmor — Alex Orué ?????? (@Alex_Orue) July 13, 2020

La audacia de hacer un personaje que se mofaba de Walter Mercado de una forma burda y machista, transmitirlo por años en televisión abierta y con ello promover los prejuicios y las burlas contra la comunidad LGBT+, y todavía decir que es un homenaje. Qué oso Eugenio Derbez. — Ángel Plascencia (@Angel_pc) July 13, 2020

Quien también lamentó el tuit de Eugenio Derbez fue Plaqueta, al considerar que el comediante desperdició la oportunidad de reconocer la homofobia que impulsó con su personaje.

Perfectamente @EugenioDerbez pudo haber reconocido que su parodia era homofóbica, echarle la culpa a la época, decir ´no polía estaba chikito". Y en una de esas hasta pedir perdón.



Pero nel. Comediantes blancos bugas mexicanos: primero muertos antes de reconocer que la cagaron. https://t.co/7awy3EOPyF — Tamara D. (@plaqueta) July 13, 2020

Quienes crecieron tanto con el astrólogo Walter Mercado, como con la parodia realizada por Derbez también compartieron sus experiencias al asistir a la escuela:

Los usuarios de redes sociales consideraron lamentable que, si bien la parodia se llevó a cabo en una década donde temas como la homofobia o la misoginia aún no se discutían, Eugenio Derbez aún pueda calificar a su personaje como un "homenaje".

"Julio Esteban" sirvió para que mis compañeros (y hasta profesores) se burlaran de los que éramos afeminados. Niños replicando la sorna de los adultos hacia personajes ??????. Comediantes como Eugenio con personajes que reforzaban estereotipos hirientes. No es homenaje, es vil burla. https://t.co/QdxYdMsNdA — ???? ???????? ???????? ???? ???????????? (@hebertosinlao) July 13, 2020

Los programas de Eugenio Derbez eran mis favoritos cuando era niño. Pero el personaje de Julio Esteban siempre me hizo sentir super mal porque sabía que yo era esa persona y me daba miedo ser el chiste, la burla, el puñal como decían en su programa. https://t.co/sGIjrM6X3r — Maw (@MawSaldivar) July 13, 2020

"MUCHO, MUCHO AMOR: LA LEYENDA DE WALTER MERCADO"

En el documental sobre Walter Mercado lanzado por Netflix, se dedican algunos minutos a hablar de la serie de parodias que se realizaron sobre el astrólogo en sus años más exitosos. Asimismo, su familia y asistente subrayan que dichas imitaciones solían ser, sobre todo, una burla a partir de la ridiculización de los rasgos más femeninos del puertorriqueño.

Tras ello, se muestran varias de las parodias que se hicieron de Walter Mercado; Eugenio Derbez es el único de los imitadores que es incluido para dar su perspectiva sobre el personaje que solía realizar, situación que tampoco pasó desapercibida en redes sociales.

Hasta el momento, el comediante y productor, Eugenio Derbez, no se ha pronunciado sobre la polémica desatada en redes sociales.

(Imelda Téllez)