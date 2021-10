Critican a Galilea Montijo por "discriminar" a participante de "La Más Draga"

La querida conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo se volvió tendencia en redes sociales con múltiples comentarios en su contra después de que se estrenará el nuevo capítulo de "La Más Draga" donde fue la invitada de lujo.

Todo marchaba en orden en su participación en el programa de "La Más Draga", Galilea Montijo lució un increíble look, fue positiva y alentó para que siguieran sus sueños y para que mejoraran.

Pero Galilea Montijo causó polémica durante su participación en el reality show, pues lanzó un comentario sobre la discapacidad de una participante. La tapatía aseguró que se sentía contenta con el hecho de que la participante con discapacidad no se avergonzara.

"Galilea Montijo: No te avergüences de tu discapacidad, eres una guerrera, un angelito que dios nos mandó, una verdadera campeona"; "Qué bueno que no te avergüenzas de tu discapacidad".

Pero las criticas no se hicieron esperar: "Qué onda con su comentario de Galilea"; "Galilea Montijo decirle a alguien "qué bueno que no te avergüenzas de tu discapacidad" es totalmente incorrecto y discriminativo, piensa un poquito antes de hablar, no es tan difícil".

Incluso, por si fuera poco, la tapatía se puso a bailar el famoso colofox –popular baile en el programa que condujo en el pasado "Vida TV".

Sin embargo, no toda su participación fue positiva, pues de acuerdo a lo criticado en redes sociales fue incorrecta la forma en la que Galilea Montijo habló sobre la participante Lupita por su discapacidad.

Y es que según los internautas la tapatía habló de la discapacidad de la participante Lupita. Aseguró que le daba gusto que no se avergonzara.

"Me encanta que no te dé vergüenza de verdad, porque dicen es discapacitado, no no no, el discapacitado que no sabes que hay personas con discapacidades que eso no los hace ni más ni menos. Me gusta que no te avergüences y que estés parado en un escenario, presúmelo", dijo Galilea Montijo.

"Yo cuando llegué aquí yo prometí que todo iba a fluir y que nada me iba a dar vergüenza", respondió la concursante.

"Eso, así se habla", añadió Montijo.

Critican a Galilea Montijo por polémico comentario en 'La Más Draga'

Ante este comentario, Galilea Montijo se volvió tendencia en redes sociales con múltiples comentarios en contra. Incluso, algunos aprovecharon para rescatar algunas de sus polémicas.

"Qué onda con su comentario de Galilea"; "Galilea Montijo decirle a alguien "qué bueno que no te avergüenzas de tu discapacidad" es totalmente incorrecto y discriminativo, piensa un poquito antes de hablar, no es tan difícil", se lee entre las críticas en contra de la tapatía.

galilea mientras el discurso de c pher pic.twitter.com/w01bEmOwpD — ?? (@dntsayrehab) October 6, 2021

Me gusta que Galilea Montijo haya hecho el "colofox", es como yo, no olvida su pasado vulgar y corriente, muy humilde mi chiquita. pic.twitter.com/eHoxFq7T6g — una loca irredenta (@MeninoLambrini2) October 6, 2021

Nadie:



Galilea Montijo: No te averguences de tu discapacidad, eres una guerrera, un angelito que dios nos mandó, una veedadera campeona.



Todes:#LaMasDraga4 #LaMasDraga4T #lamasdraga pic.twitter.com/r4dnImc9wW — David (@NavayCortina) October 6, 2021

@GalileaMontijo decirle a alguien "que bueno que no te avergüenzas de tu discapacidad" es totalmente incorrecto y discriminativo, piensa un poquito antes de hablar, no es tan difícil. — Marcos Reyes Reyes (@marquinos_reyes) October 6, 2021

