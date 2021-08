Critican a Laura Bozzo por "copiar" look de Lady Gaga y Donatella Versace

Critican a Laura Bozzo por "copiar" look...

Tras las críticas, Laura Bozzo demostró que es de piedra y que los comentarios negativos no le afectan del todo (FOTO TOMADA DE IG @laurabozzo_of)

La conductora Laura Bozzo se volvió tendencia tras ser blanco de críticas en redes sociales por publicar en su feed de Instagram una fotografía que asemeja en estética, atuendo y pose a la cantante Lady Gaga, lo que le acarreó varias burlas y también comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

Bozzo demostró que para la "moda lo que te acomoda" y claro está que no hay edad, pues a sus 68 años se convirtió en la portada de la revista independiente "Suave" con un estilo muy similar al de la intérprete de "Born This Way", luciendo una minifalda en color negro que dejó al descubierto sus piernas.

La peruana compartió la postal en la que se le puede apreciar posando sobre un yate y luciendo una minifalda en color negro, con una gabardina en tono café y una playera con estampado de bikini.

A pesar de ser una imagen que llama la atención, las verdaderas protagonistas de la fotografía fueron las botas altas estilo medieval que lució por parte de la casa de alta moda Balenciaga las cuales aún no salen a la venta. La conductora posteriormente compartió un video en el que se le puede ver sufriendo un poco con ellas durante la sesión para la revista.

LAS COMPARACIONES CON DONATELLA VERSACE

Además de encontrar cierto parecido con la cantante, los seguidores de Laura Bozzo también la llegaron a comparar con la diseñadora Donatella Versace, gracias a que en las fotografías que compartió se le puede ver con una lacia cabellera rubia y un body en color negro que acompañó con unos lentes en color azul que también hacen aparición en la revista.

Laura demostró una vez más que es de piedra y que los comentarios negativos no le afectan del todo, por lo que decidió responder a las comparaciones y mensajes sobre su edad y estilo asegurando sentirse hermosa y "regia", además de externar su felicidad y orgullo por el proyecto.

(Imelda Téllez)