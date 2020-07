Crítico de cine destroza al personaje de Yalitza Aparicio en "Roma"

La multipremiada película "Roma" dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón fue el proyecto que lanzó a la fama a Yalitza Aparicio, en varias ocasiones el talento de la actriz ha sido puesto en duda y en esta ocasión no fue la excepción.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Kristoff Raczynski realizó una fuerte crítica al personaje de "Cleo", interpretado por Yalitza Aparicio, el crítico considera que el papel de Yalitza no está bien desarrollado.

Comunidad, creo que ya es hora de hablar del todo mal de ROMA https://t.co/uwv6Qftj6Z pic.twitter.com/mynCXFuU4s — Krzysztof Raczyñski (@kristoffdice) June 30, 2020

Con solo una película en su carrera artística Yalitza Aparicio logró ser una de las artistas invitadas para formar parte de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, encargada de entregar el premio Oscar.

Kristoff Raczynski arremetió en contra de Yalitza Aparicio, el crítico destrozó a la oaxaqueña y afirmó que su personaje de "Cleo" es un cliché con patas.

Cleo no es un personaje real, es un cliché con patas. Nuestro pretencioso director (Cuarón) está muy preocupado porque todo se vea bonito, pero nunca se preocupó por desarrollar el personaje de Cleo.

En un video publicado en su canal de YouTube, Kristoff Raczynski, señaló que el Alfonso Cuarón no brinda al espectador la visión de la protagonista sobre sus patrones o los niños que cuida, además que no da detalles sobre su origen. De acuerdo con el Kristoff, sólo se sabe que el personaje de "Cleo" habla mixteco, pero no se sabe de qué entidad de México proviene.

Las cosas se salieron de control y Kristoff Raczynski siguió criticando varias escenas de la película "Roma", tachó de insípida a la historia al igual que el personaje de Yalitza Aparicio.

Parece ser que nada de eso es importante. Tanto el personaje de Cleo como la historia es algo bien insípido. Todo carece de explicación, todo carece de profundidad, todo carece de un problema real.

Kristoff Raczynski señaló que Alfonso Cuarón tampoco desarrolló temas importantes como el Halconazo, ni la pérdida del bebé de "Cleo", ya que a Alfonso "no le interesa desarrollar nada, siempre y cuando se vea muy bonito".

Después de destrozar a la película "Roma", Kristoff Raczynski remató al asegurar que la cinta nominada al premio Oscar es película pretenciosa y la historia pudo ser contada en un cortometraje, pero de esa forma no habría ganado un premio Oscar.

(Ann Ventura)