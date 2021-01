"Cuando yo estuve con él nunca lo vi feliz": Dalilah Polanco de Derbez

La actriz Dalilah Polanco rompió el silencio y detalló que su relación con Eugenio Derbez comenzó en la serie de televisión la Familia P. Luche y que "Es una sombra muy grande".

Mediante una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Dalilah Polanco habló de cómo fueron los cinco años de relación con el actor y productor Eugenio Derbez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVIVEN FOTO DE "CHABELO" JUNTO A FAMOSOS QUE YA FALLECIERON

"Decía muchas tarugadas. Éramos compas, yo estaba casada con Sergio Catalán, pero me estaba divorciando, y él con Sarah Bustani, pero ya se estaba separando", comentó.

Dalilah Polanco también quiso aclarar que no dejó a su entonces esposo Sergio por Eugenio Derbez.

"Yo me separé en agosto y a los tres días Eugenio me estaba invitando a salir. Algo que me gustaría aclarar es que yo no dejé a Sergio por Eugenio ni Eugenio a Sarah por mí".

También detalló que fue una relación muy buena, pero muy difícil, porque "sintió que entró en una relación muy grande", aunque aclaró que su anterior matrimonio con Catalán fue de lo mejor que le pasó en la vida.

"Me la pasé tan bien con Sergio, y acá con Eugenio había muchas responsabilidades, porque era el señor actor, el director, productor... Entonces yo sentía mucha responsabilidad. Eugenio es una sombra muy grande, y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en algunos aspectos, pero también te sientes... a la sombra".

Sobre si ese era el principal conflicto que tenía con él en la relación, Dalilah señaló que ella "al principio no lo sentía así".

FOTO TOMADA DE ZOCALO

"Yo me sentía como que tenía muchas obligaciones. Cuando estuve con él nunca lo vi feliz al 100, entonces Dios quiera que hoy sea feliz al 100, porque yo conocí a un señor que era exitoso, maravilloso y todos querían trabajar con él, y era farol de la calle y oscuridad de su casa".

Polanco reveló que duraron 5 años de pareja, sin embargo, como 3 viviendo juntos. Dijo que con su familia tenía una maravillosa relación, sobre todo con Aislinn Derbez.

"Ella me contaba todo. Era mi gran confidente. Cuando iba a cumplir 18 años decidió que quería venirse a vivir con nosotros, y fue de impacto. Se vino y fue un tiempo muy bonito".

Dalilah señaló que cuando terminó la relación fue muy doloso.

"Sufrí mucho, me dolió más que con Sergio. Fue muy doloroso porque también hubo mucha prensa. Fue muy fuerte. Para superar esto fue un gran tiempo de mi vida. Yo me sentía acosada de que la gente me señalaba como la ex de Eugenio".

"Al principio me molestaba cuando me vinculaban con él".

La actriz dice que una vez coincidieron en un temblor en Televisa, y que toda la producción los agarró y los trató de esconder para que la prensa no se diera cuenta.

TAMBIÉN TE PUDE INTERESAR: ANA MARTÍN PRESUME FOTO DE CÓMO LUCÍA AL NATURAL

"En unas escaleras fue y nos escondieron para que no se hiciera ruido del encuentro, ahí le hice la pregunta que siempre le hago cada que lo veo: ¿Ya es feliz?".

Para terminar Dalilah Polanco dijo que es parte de su historia, y que fue muy feliz con él.

(Azucena Uribe)