Cuestionan a Sylvia Pasquel sobre Frida Sofía y así responde

Aunque Sylvia Pasquel se ha mantenido al margen de la polémica que envuelve a su familia, los medios de comunicación han insistido en obtener una declaración de la actriz, quien fue contundente ante los cuestionamientos.

Durante su breve charla con algunos miembros de la prensa, Pasquel destacó que no opinará sobre las exigencias que presuntamente la hija de Alejandra Guzmán está solicitando para acabar con el escándalo y mucho menos hablará del proceso legal que llevan.

Tras negarse a hablar al respecto y fiel a su personalidad, la mamá de Stephanie Salas le contestó a un reportero "Bueno, no sé si me conoces, pero ya sabes que yo de esos temas no hablo. Si no me conoces, pues ya me estás conociendo y esos temas no los toco, son muy delicados, prefiero mantenerme al margen", señaló en las imágenes presentadas en el programa "Hoy".

La fuerte reacción de Sylvia Pasquel fue aplaudida por los conductores de la emisión matutina, quienes destacaron la prudencia que la actriz tiene al respecto.

No es la primera vez que Pasquel es cuestionada sobre Frida Sofía; hace unos días enfrentó el mismo acecho de la prensa, pero en aquella ocasión dejó sin palabras al lanzarle tremendo mensaje a su sobrina.

Y es que a pesar de que Frida Sofía ha atacado a su nieta, Michelle Salas, Sylvia Pasquel destacó que tanto ella como la familia Pinal sienten un gran amor por la joven.

"¿Qué le podemos decir? Que la queremos, que somos su familia y que ojalá las cosas se resuelvan y tomen un camino más de amor y de comprensión", indicó la estrella de televisión, quien ahora reveló que debido al delicado estado de salud de su mamá, Doña Silvia Pinal, pasará gran parte de su tiempo en la Ciudad de México.

