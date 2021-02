Cuidadora de la abuela de Laura Zapata, niega haberla maltratado

No la podíamos acostar, y muchas veces si le reportaban a la señora Laura 'encontramos a su abuelita acostada' ella nos regañaba y decía 'es que mi abuelita no tiene que estar acostada, tiene que estar en sus actividades'. Pero a veces se ponía a llorar, la señora se ponía a llorar así mucho y le decía 'por qué lloras Evita' y me decía que porque la habían abandonado ahí y yo le decía 'no, no estás abandonada estás conmigo'.