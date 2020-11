Cuñado de Eleazar Gómez revela escalofriantes detalles de la agresión

El día de ayer se dio a conocer que el actor Eliazar Gómez había sido detenido tras golpear a su novia Stephanie Valenzuela en su departamento luego de que vecinos llamaran a las autoridades correspondientes, ahora Frank Valenzuela, hermano de la modelo brindó una entrevista exclusiva a Venga la Alegría .

De acuerdo a Tribuna, Frank Valenzuela habló de la agresión física que vivió su hermana por parte del actor Eleazar Gómez.

A través de una videollamada, el hermano de la modelo Stephanie Valenzuela comentó que los vecinos le dieron los escalofriantes detalles del momento en que la novia del galán de Televisa comenzó a gritar por su vida.

"Le iba a pedir la mano a mi hermana, no sé qué situación habrá pasado, porque es una persona temperamental, dicen que empezaron a pelear, los vecinos me cuentan que comenzaron a gritar '¡auxilio! ¡Auxilio me van a matar!, hasta que mi hermana se safó, le mordió la cara y lo ahorcó, los vecinos la ayudaron y le ofrecieron una bata", explicó.

Frank también reveló que él considera a Eleazar como una persona sumamente celosa pues el actor provocó que se alejara de su hermana.

"Para evitar cualquier problema, ella evitaba salir, no tenía casi amigos, con decirte que ni me miraba a mí, siendo su hermano, yo estuve separado y no me veía con ella", añadió.

Para finalizar, el joven destacó que Stephanie está muy afectada por la agresión y no ha parado de llorar, además destacó que Eleazar siempre le negó haber sido un hombre violento.

(Azucena Uribe)