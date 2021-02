Cynthia Klitbo unirá su vida a "Rey Grupero" en un ritual; desde que la actriz y el youtuber decidieron hacer pública su relación, hace ya algunos meses, la pareja se ha vuelto prácticamente inseparable y a pesar de que por el momento se encuentran distanciados, debido al trabajo de ella, han sabido mantener la llama del amor viva usando la tecnología a su favor.

El noviazgo entre la actriz y el youtuber va tan bien, que contra todo pronóstico y a cinco meses de haber iniciado, la pareja ha decidido unir sus vidas para siempre; así lo ha dado a conocer la propia Klitbo en entrevista para el programa "Despierta América".

Pero aunque ambos están deseosos de pasar todos sus días juntos, la ojiverde confesó que no se unirán ni por la vía civil ni por ninguna otra religión: ''Dijimos, pues un ritual estaría padre, pero la verdad es que un documento pues ya sería mucho'', dijo a la emisión estadounidense.

Cynthia, además señaló que se encuentra muy feliz y enamorada; y que pese a que por el momento no se encuentra juntos no han perdido comunicación: ''Hablamos hasta diez veces al día, todos los días, a todas horas'', agregó.

Por su parte el youtuber reafirmó lo dicho por Klitbo y además reveló que le encantaría jurarle amor eterno a su guapa novia en la playa: ''Me gustaría hacer un ritual en la playa, enfrente De Dios; con la conexión más honesta, con nuestros corazón y no con ningún cura ni pastor; y decirle que me quiero quedar con ella'', señaló.

La pareja, también reveló como es que, a la distancia, celebraron este Día de San Valentín: ''En un momento de pandemia lo que deberíamos de saber es que estamos cerca de corazón, la gente no está para gastar dinero. Siempre le digo que lo amo y (entre nosotros) los poemas van y vienen. Él es mi eterno San Valentín, todos los días'', finalizó.

(Imelda Téllez)