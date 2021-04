Cynthia Klitbo y Rey Grupero terminaron su relación ¿Fue por una infidelidad? La actriz fue la primera en anunciar a través de su Instagram que finalizó su noviazgo con el youtuber, los seguidores de ambas celebridades reaccionaron con sorpresa y tristeza.

Para terminar con especulaciones sobre los motivos que provocaron la ruptura de la pareja, los conductores del programa "De Primera Mano" se enlazaron con Rey Grupero quien reveló la verdadera razón.

Quedamos en términos bonitos, padres. Siempre va a existir un momento en mi mente para Cynthia, siempre va a existir una parte de mi corazón para Cynthia. Aunque es difícil porque estábamos muy apegados, me siento tranquilo, no siento un remordimiento, no siento algo malo, dijo el también influencer sobre el fin de su romance.

Respecto a por qué finalizó la relación, Rey Grupero señaló que no fue por una infidelidad o violencia, sino que "terminó porque tenía que terminar, era el tiempo para terminar. Pero (Cynthia) es una mujer fantástica, es una mujer gigante en todos los aspectos, que me enseñó muchas cosas que no sabía".

Yo no quise contestar la semana pasada porque realmente estaba muy roto; fue una ruptura muy fuerte, creo que di todo, me esforcé en todo, hice todo lo que pude. Si la relación no dio para estirar más, no tengo palabras para decir, agregó.

Además, la celebridad de internet señaló que de esta relación aprendió "que las personas no son nuestras, son compañeras el tiempo que están con nosotros. Disfrútalas, amalas, no las lastimes. Porque también está diciendo por ahí una revista que he sido violento; yo nunca lo he sido, ni con Cynthia ni con nadie".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rey Grupero Extremo Oficial (@reygruperomx)

Y el youtuber finalizó la entrevista respondiendo a la pregunta de si piensa luchar por volver con la actriz: "Creo que es momento de pensar un ratito. Falta algunas cosas que tengo que perfeccionar, no es ella. No es de un tiempo, no hay ninguna persona, no hay nadie. Sigo enamorado de Cynthia, pero no se puede".

(Imelda Téllez)