Cynthia Rodríguez sufre accidente, rompe su vestido en pleno programa

Cynthia Rodríguez sufre accidente, la conductora fue presa de su emosión y terminó rompiendo su vestido en plena emisión en vivo del programa "Venga la Alegría".

Rodríguez saltó a la fama tras participar en el reality show "La Academia", y ahora es una de las conductoras estelares del matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría", lugar donde vivió un penoso episodio como lo haría cualquier fan al saber de su artista.

Todo ocurrió durante la emisión del programa, cuando Roger González informó que mañana tendrán como invitado especial a Camilo, en ese momento la conductora no pudo evitar mostrar su emoción y se lanzó sobre uno de los sillones para escuchar más de cerca la noticia, pero no pudo dar la vuelta completa y terminó en el suelo: "Así se pone cuando viene Camilo, imagínense", dijo su compañero.

Tras estar unos segundos en el suelo Cynthia Rodríguez se levantó, pero de inmediato dio la espalda a las cámaras y con sus manos sostuvo el tirante del vestido blanco de encaje que se rompió.

"Auxilio, se rompió mi vestido, oye, viene Camilo y ve lo que está pasando, ¿No se vio nada al aire? Creo que se me salió", dijo la conductora mientras salía del set de grabación con cara de preocupación.

"Estas cosas solo le pasan a Cynthia", "Cynthia, por favor, es horario familiar", "Por Camilo también me pondría así de loca jaja", "Cyn, eres el alma de ´Venga la Alegría´, "La amo, una limpia para Cynthia", "No se vio nada, me encantó tu vestido, unas dos o tres puntadas con hilo y aguja y listo", "Eres lo máximo, Cyn, me muero de risa" y "Roger siempre en los mejores momentos", son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales.

A pesar de que muchos halagaron a Cynthia por su look y se sorprendieron con el vestido de encaje y transparencias, en realidad no es la primera vez que lo usa, en otra ocasión compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece utilizando el mismo modelo, pero con unas sandalias con tacón más pequeño.

En aquella ocasión, Cynthia Rodríguez recibió una infinidad de comentarios positivos, pues la mayoría aseguro que ese vestido le queda a la perfección y destaca su figura, además muchos aseguraron que solo ella podría lucir ese modelo con elegancia como lo hizo.

SU TRANSFORMACIÓN DESDE "LA ACADEMIA"

Cynthia Rodríguez es una de las famosas que ha sorprendido al público con su versatilidad, pues saltó a la fama gracias a su pasión que es la música, pero actualmente es una de las conductoras que destaca por su carisma y habilidad de improvisación.

Tenía 21 años cuando Rodríguez apareció por primera vez en televisión en La Academia, el reality show de TV Azteca. Gracias a su talento sobre el escenario e impactante voz llegó al cuarto lugar y es una de las ex alumnas que logró consolidar su carrera rápidamente.

(Imelda Téllez)