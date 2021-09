¿Daddy Yankee se retira de los escenarios?: "Disfruten mi última ronda musical"

La noche de ayer el cantante Daddy Yankee recibió el premio "Salón de la Fama", en los premios Billboards 2021, y su discurso de agradecimiento dejó sin palabras a sus millones de fans de todo el mundo, pues algunos usuarios de redes aseguraron que se trató del anuncio de su posible retiro de los escenarios.

El reguetonero Daddy Yankee reveló que es posible que en algunos meses se retire de la música, lo que dejó a sus seguidores impresionados y un poco tristes.

Esta información la dio a conocer Daddy Yankee cuando subió al escenario al recibir el premio Billboard Salón de la Fama, siendo el primer artista de música del tipo urbano que causó furor y que ahora tiene poco más de 30 años de trayectoria.

Recordemos que muchos consideran Daddy Yankee es uno de los referentes más importantes dentro del reggaetón a nivel mundial: "Ustedes saben que yo arranqué con ilusión cuando tenía 15 años de estar ahí sentado donde están todos ustedes ahora mismo y me tomó tres décadas entender que con disciplina, sabiduría, determinación uno se podía llevar un reconocimiento", compartió.

Así reaccionaron los fans del cantante Daddy Yankee al anuncio de su retiro

"Imagínense ustedes que a través de mi trayectoria he ganado múltiples premios, gracias al talento y al trabajo, pero nunca imaginé que la disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista urbano en la historia de ingresar al Salón de la Fama de Billboard. Uno de los retos más grandes como artista es unificar las naciones, las generaciones, los idiomas, diferentes nacionalidades y lo logré con mi idioma en español, 100%", expresó el cantante en los premios Billboard.

Por último, cerró con la frase "esperen lo que viene, mi última ronda musical que viene por ahí"; a este anuncio los fans se mostraron realmente anonadados ante la posibilidad de que el hombre se irá de los escenarios.

"Leyenda, no te retires", "La cabra, no estamos listos para esto", "¿Cómo que última ronda? Me muero", "No te retires, boss", "Dándole espacio a las futuras generaciones", expresaron sus seguidores.

