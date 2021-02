Daft Punk anuncia con "epílogo" su separación tras 28 años de éxitos

Esta mañana el grupo francés Daft Punk anunció su separación después de casi tres décadas de trayectoria en el mundo de la música electrónica.

Mediante un video el dúo conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter dio a conocer la noticia, el cual forma parte de su película Electroma (2006).

El publicista de la banda, Kathryn Frazier, confirmó la ruptura sin dar más detalles, de acuerdo con el sitio web Pitchfork.

Durante su trayectoria, Daft Punk lanzó cuatro álbumes de estudio y dos en vivo.

DAFT PUNK: CASI TRES DÉCADAS REDEFINIENDO LA MÚSICA

Daft Punk se formó en 1993, definiendo el sonido de la música electrónica, primero en Francia y luego en todo el mundo, cuando lanzaron su primer disco, Homework. El álbum fue un éxito descomunal, con canciones como "Around The World" y "Da Funk".

En 2001 publicaron Discovery, que superó significativamente el impacto cultural de su disco anterior. Todas las canciones del disco son reconocibles y han sido escuchadas a lo largo de veinte años.

El disco viene acompañado de una película animada llamada "Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem", en donde se pueden escuchar todas las canciones y del cual se desprenden varios de los videos que se emitieron en TV. El film fue supervisado por Leiji Matsumoto (Space Battleship Yamato, Galaxy Express 999).

En 2005 lanzaron "Human After All", el disco de Daft Punk que nadie entendió, pero del cual se desprendió su gran y única gira mundial a lo largo de 2006 y 2007.

En 2010 se publicó el soundtrack de la película Tron: "Legacy", realizada por completo por Daft Punk. Pero fue en 2013 que lanzaron su cuarto y último disco: Random Access Memories. Al igual que Discovery, está lleno de colaboradores, pero en esta ocasión de mucho mayor perfil, incluyendo a Nile Rodgers, Giorgio Moroder o Pharrell Williams.

Random Access Memories fue un homenaje a la música americana producida en la década de 1970 y 1980, especialmente en la costa oeste del país, sobre todo en la escena de Los Angeles.

Posterior al lanzamiento de su último álbum, Daft Punk como grupo estuvo involucrado en colaboraciones con otros artistas y producción de algunas canciones. Especialmente The Weeknd, con quien hicieron dos canciones, Starboy y I feel it coming. También trabajaron con la banda australiana Parcels, co-escribiend Overnight.

(Azucena Uribe)