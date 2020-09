Damián Alcázar hace llamado para enjuiciar a ex presidentes

Hay que llenar un formato, es un pequeño esfuerzo, pero tus hijos merecen un mejor País, tus hijos merecen políticos decentes, honrados, trabajadores, esforzados por darle al pueblo de México lo que se merece y que no salgan millonarios como hasta ahora hemos tenido una caterva de políticos que no han servido para nada, el País está en la violencia absoluta, en la pobreza infame, que no nos merecemos, esto, independientemente de tu filiación y tus simpatías políticas; no importa si eres de derechas, de centro o de izquierdas, todos necesitamos políticos decentes, trabajadores, honrados, que no sean corruptos, de eso se trata, deberíamos hacer el esfuerzo, ¿por qué?, porque tus hijos merecen un mejor país, merecen mejores políticos, explicó.