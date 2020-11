Dan a conocer examen toxicológico de Xavier Ortiz ¿Drogas y alcohol?

El pasado 7 de septiembre se dio a conocer que el ex integrante de "Garibaldi", Xavier Ortiz se había suicidado en su residencia de Guadalajara y tras su muerte usuarios de redes sociales comenzaron a surgir algunas teorías y una de las más fuertes fue que el cantante había abusado de sustancias como alcohol o estupefacientes, ahora Carissa de León reveló los resultados de los exámenes toxicológicos.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el suicidio de Xavier Ortiz causó mucho dolor en el medio del espectáculo mexicano.

A un par de semanas de lo ocurrido, se dio a conocer el resultado de su examen toxicológico.

A pesar de que las autoridades determinaron que se trató de un suicidio; muchas personas aseguraron que pudo actuar bajo el influjo de sustancias o bien, por algún detonante externo a su salud mental. Ahora, se aclaran muchas incógnitas respecto al tema que provocó revuelo en la farándula.

Cabe señalar que Xavier Ortiz, quien a los 58 años padecía de una severa depresión, aunque esto se desconocía y solo sus allegados tenían conocimiento.

La ex pareja del también actor, Carissa de León, informó en entrevista para "De primera mano" los resultados de la autopsia y el examen toxicológico que le practicaron a Ortiz tras su fallecimiento. Esto, aclara bastantes detalles sobre su muerte y las situaciones que lo orillaron a optar por el suicidio.

Esto es lo que se sabe sobre el examen toxicológico

Carissa de León compartió con los medios que se sintió muy tranquila al saber que en el resultado de los exámenes que le practicaron durante la investigación nunca se encontró algún factor que haya alterado su condición mental o de percepción. Esto es un punto importante para dar cierre a la muerte del ex Garibaldi.

La ex pareja del actor dijo que en días pasados acudió a las instancias legales para darle seguimiento al caso de Xavier Ortiz, donde concluyeron que afortunadamente no había indicios importantes o de alarma al respecto del consumo de alcohol o estupefacientes, puesto que no encontraron algo en su organismo.

"Salió completamente limpio, es importante mencionarlo. Entonces, salió perfectamente bien, de salud salió muy bien. Todas las revisiones que salieron respecto a esos dos temas, salieron bien. Me quedo tranquila porque no era alguna situación que propiciara esa decisión", dijo.

Lamentablemente, la muerte de Ortiz aún causa especulaciones, puesto que muchos indican que sus personas más allegadas no supieron reaccionar ante la depresión o condición mental que desde hace varios años presentaba el actor, pero que con la pandemia se intensificó.

(Azucena Uribe)