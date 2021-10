Dan plazo a Gloria Trevi, tiene tres días para ratificar su demanda de amparo

Gloria Trevi tiene tres días de plazo para acudir de manera presencial al juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.

Gloria Trevi tiene que presentar la documentación original para ratificar la demanda de amparo que promovió contra actos privativos de la libertad, o cualquier orden de aprehensión y su ejecución que haya librado algún juez de control a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La juez Luz María Ortega Tlapa advirtió que, si Gloria Trevi no cumple o de no presentarse ante dicho juzgado en el plazo concedido, el recurso se tendrá por no presentado.

En el resolutivo que se publicó en estrados judiciales, la juez señaló que en la ampliación de la demanda de amparo, observó que la firma de Gloria Trevi es difiere de la que consta en el documento inicial, por ello se requiere que la cantante acuda personalmente a entregar los documentos originales.

En el recurso que tramitó Gloria Trevi el pasado 28 de septiembre, solicitó la protección de la justicia federal contra cualquier orden de arresto que haya emitido alguno de los Cinco Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Sin embargo, la juez Luz María Ortega Tlapa antes de aceptarla a trámite le ordenó a Gloria Trevi señalar bajo protesta de decir verdad cuál es el acto reclamado, autoridades a quienes se lo atribuye y los antecedentes del mismo, es decir, que aclare los actos que reclama.

Hay que recordar que hace un par de semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la FGR para investigar a Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

(Ann Ventura)