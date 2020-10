Daniel Bisogno arremete contra Marjorie de Souza, la llama "basura"

La actriz venezolana, Maijorie de Souza se negó a aceptar que ganó el conflicto legal que sostuvo con su ex pareja Julián Gil (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El actor Julián Gil y Marjorie de Sousa continúan su pelea por la patria protestad de su hijo Matías, y aunque hace unos días comenzó el rumor de que la actriz ya había ganado el conductor Daniel Bisogno la llamó "basura".

De acuerdo a Grupo Fórmula, Julián Gil hace unos días aseguró que ya había perdido la custodia de su hijo y Marjorie de Sousa se negó a confirmarlo.

"No existe nada firme. [...] Sólo Dios sabe y ahí se lo dejo, no tengo nada qué decir. Todo lo va a aclarar mi abogada", expresó la ex de Julián Gil.

Ante esto, Daniel Bisogno, quien también es papá, aseveró que Marjorie de Sousa es una "basura". Y advirtió que, cuando crezca, Marías le reclamará por no dejarlo ver a su padre.

"Está muy equivocada Marjorie cuando dice ´Es mi motor. Es mi vida´. Perdóname: no nomás es tu hijo. El niño es de dos y tiene dos padres. Y a esta señora se le ha olvidado que tiene un padre, que además siempre ha querido ver al niño (Gil) y no se lo ha permitido. [...] Tarde que temprano, el niño le va a reclamar, porque nadie puede ser una basura para toda la vida", puntualizó el conductor de Ventaneando.

Además, durante el reconocimiento por sus 20 años de trayectoria, la venezolana dedicó unas palabras a su hijo.

"La vida vale mucho y valoro cada instante. Se lo dedico a mi mamá y a mi hijo. Es mi motor para seguir adelante", compartió entre lágrimas a Matías, a quien tuvo con Gil.

Cabe mencionar que desde que se ventiló que la también cantante había ganado el pleito legal que ha sostenido con Gil desde hace ya un tiempo, ha sido víctima de severas críticas y comentarios en su contra; sin embargo, afirmó que todos estos ataques no le afectan pues muchas personas solo buscan dañar su imagen.

Marjorie de Sousa no confirmó si Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo Matías, durante una ceremonia por sus 20 años de trayectoria. #Ventaneando ??



"A veces te tienes que hacer oídos sordos, muchas de las personas que escriben ahí ni siquiera son cuentas reales, son cuentas compradas, cuentas falsas, entonces no puedes dejarte llevar por una persona que no tiene una foto de su perfil, que no tiene seguidores y además son creados por personas aparte para tratar de dañarte la imagen", señaló.

Fue apenas la semana pasada cuando se ventiló en algunos medios que un juez le había otorgado a Marjorie de Sousa la patria potestad de su hijo y aunque dicha decisión le quitaba la responsabilidad de Matías a Julián, el actor debería seguir pagando la manutención que corresponde al 20 por ciento de sus ingresos.

(Azucena Uribe)