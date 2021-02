¿Daniel Bisogno despedido de programa por bajo rating?

Uno de los conductores más polémicos del país sin duda es Daniel Bisogno quien en repetidas ocasiones lo hemos visto en medio del escándalo y al parecer nuevamente está dando de qué hablar ya que al parecer fue despedido de su programa de radio "La Tetera" por su bajo rating.

Ante la terrible crisis que hay en el país, debido a la pandemia de la covid, Daiel Bisogno, llevaba aproximadamente un año al aire y fue uno de tantos en el recorte de personal y su último programa será este viernes 26 de febrero

"Hablando de programas, ustedes saben que en la industria de la radio está muy difícil la situación y me enteré de que en el Heraldo Radio hay ahorita un recorte brut... A quien ya le dieron las gracias por participar es a La Tetera", indicó Gabriel Cuevas.

"El programa de Daniel Bisogno, les dijeron que muchas gracias, pero el horario, que es en la noche, pues no generaba tantas ventas, tanto interés y audiencia y le dijeron que en estos tiempos de pandemia no hay tantos anunciantes y no ha sido un programa tan redituable. Llevará como un año al aire", habló Gabriel.

Cuevas comentó que Daniel es alguien de mucho carisma y es seguido por la gente, no obstante, sus radioescuchas ahora ya no podrán oírlo en un tiempo en su emisión nocturna.

Por otro lado, periodista, Alejandro Zúñiga no habló del talento del conductor, pues considera que "El Muñe" no ha brillado lo suficiente en proyectos en solitario, sin tomar en cuenta el programa de espectáculos Ventaneando.

"Daniel en realidad, lo que ha ocurrido muchas veces es que lo sacas de su zona de confort, de Ventaneando y algo sucede con él que ni en radio triunfa ni en programas en solitario en televisión".

Es un gran patiño pero cuando lo pones de titular siento que pierde el sentido del humor. Cuando lo ponen como titular en Ventaneando no es tan chistoso como cuando es el patiño", destacó el periodista.

(Azucena Uribe)