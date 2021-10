Daniel Bisogno presume fotos con un influencer, aseguran es su "joven noviecito"

Daniel Bisogno vuelve a ser señalado por sus preferencias sexuales, el famoso conductor del programa "Ventaneando" presumió en sus redes sociales un par de fotografías junto a un influencer y aseguran que se trata de su "joven noviecito".

Se trata de Jesús Castillo, un joven de 23 años que forma parte del grupo de youtubers Los Jonas Vloggers. Anteriormente Jesús fue señalado de ser el "suggar baby" de Daniel Bisogno, un rumor que no tardó en desmentir pero nunca aclaró si hay una relación sentimental con el conductor de "Ventaneando".

El programa "Chisme No Like" se encargó de difundir las recientes fotografías de Bisogno con Jesús Castillo, en la publicación indicaron que la estrella de TV Azteca ya no tendría problema con esconder su preferencia sexual del público.

¡Dándole vuelo a la hilacha! Daniel Bisogno ha decidido disfrutar del amor y de su joven noviecito sin esconderse de nadie, pues ya comparte fotos con él yéndose de fiesta en su Instagram. Tanto que se burlaba

El conductor de Ventaneando siempre ha sido señalado por sus supuestas preferencias sexuales hacia los hombres, e incluso se han publicado noticias sobre sus romances con hombres; sin embargo, él nunca ha emitido ningún comentario al respecto.

LOS ROMANCES DE BISOGNO

El primer matrimonio público que tuvo el presentador fue con la conductora Mariana Zavala, con quien trabajó en el extinto programa "Tempranito, un programa que era transmitido los fines de semana en Tv Azteca.

En abril del 2011, los conductores se casaron luego de año y medio de noviazgo. Hasta que en 2005 se separaron y no se volvió a saber de ella en el medio artístico.

En el mismo programa, Daniel conoció a Fran Meric y comenzaron una relación en junio de 2006. Aunque fue una relación de varias rupturas, pero duraron cuatro años juntos.

Otra de las conquistas del afamado conductor fue la cantante Marina Ochoa, del grupo 0V7, Fueron novios de 2007 hasta junio de 2008, con un total de 8 meses de romance. Sin embargo, él terminó la relación para regresar con Fran Meric.

El amor por la presentadora duro poco más de dos años. Después conoció a la otra presentadora Andrea Escalona, hija de la fallecida Magda Rodríguez. Inició en 2008 con quien siempre se le veía.

Andrea Escalona ha dicho en programas de televisión que simplemente no eran el uno para el otro, así que terminaron en septiembre de 2010.

Sin embargo, en una entrevista de la periodista Adela Micha con Pedro Sola, el compañero de programa de Bisogno relató el pleito que separó a su amigo de Andrea Escalona.

Daniel quería que Andrea lo acompañara a la boda de un amigo, pero ese mismo día, la suegra de Bisogno le había planeado una fiesta sorpresa de cumpleaños la joven. Cuando él le habló para decirle que irían a la boda y no a la fiesta que había organizado su mamá, se pelearon.

Según la versión de Pedro Sola, esa misma noche, Daniel comenzó a cortejar a Cristina Riva Palacio.

Luego de tres años de noviazgo, la pareja unió sus vidas en matrimonio en una espectacular boda en Acapulco. En febrero de 2016, nació Michaela, la única hija del matrimonio, mismo que terminó cinco años después.

(Aline Núñez)