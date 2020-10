Daniel Bisogno se burla de "Chiquis" Rivera y recibe fuerte regaño

En una emisión del programa "Ventaneando", Daniel Bisogno y Pedro Sola se burlaron de la reacción de "Chiquis" Rivera al compartir con sus seguidores que fue nominada a un premio Latin Grammy.

De acuerdo con Infobae, "No puede respirar la gorda": Daniel Bisogno y Pedro Sola se burlaron de "Chiquis" Rivera y Pati Chapoy los regañó.

"Chiquis" Rivera no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto, sin embargo, su eufórica reacción fue objeto de risas por parte de los conductores.

Chicos, estamos nominados a un Grammy Latino. No puedo respirar. Estoy tan feliz, tan contenta.

Pedro Sola comenzó a imitar a "Chiquis" diciendo "Oh my God! Oh My God", haciendo referencia a los clips que la hija de la fallecida Jenni Rivera compartió en Instagram.

Las cosas se salieron de control cuando Daniel Bisogno comentó cruelmente que "Chiquis" Rivera no podía respirar por gorda.

No puede respirar, no puede respirar la gorda.

Pedro Sola también se unió a las burlas, aseguró que la hija de Jenni Rivera era una escandalosa y también la llamó gorda.

¡Ay no, que no ma'! Bien escandalosa, gorda. Adoro a la Chiquis.

Tras los fuertes señalamientos, Daniel Bisogno trató de arreglar las cosas y comentó que "Chiquis" solo está llenita.

Es una muchacha llenita, ya ves que ahora no puedes decir ´estoy gordo´ porque a lo mejor me estoy atacando a mí mismo.

Las cosas no pararon y Bisogno continuó burlándose de los labios de "Chiquis" Rivera. Los conductores aseguraron que la cantante tiene "boca de guaje".

Pati Chapoy defendió a "Chiquis" Rivera, la titular de "Ventaneando" regañó fuertemente a los conductores, llamó envidiosos y amargados a Daniel Bisogno y Pedro Sola.

(Ann Ventura)