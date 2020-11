Daniel Bisogno se va de Twitter tras pelea con seguidor de AMLO

Público querido, por el cariño que les tengo quiero aprovechar para de corazón, pedir una disculpa a quien pueda haber ofendido con algún mensaje, somos seres humanos y cometemos errores, alguna persona escribió cosas muy fuertes, inclusi amenazando a mi niña de cuatro años de manera terrible y contesté indebidamente. De corazón les pido una disculpa, en ningún momento quise ofender de manera consciente, me doy cuenta de mi error y cre que eso es lo importante, soy una persona que se ha dedicado toda su vida a divertirlos durante casi un cuarto de siglo y se corren riesgos. Creo ser un buen papá, amigo y profesional, así que con toda la humildad del mundo les ofrezco una disculpa. Voy a hacerme un lado un rato de esta red no sin antes reiterarles mi cariño a la gente que me quiere y a la que no, también.