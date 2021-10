Daniel Bisogno y Javier Ceriani se encuentras tras polémico pleito en redes

Hace unos meses Daniel Bisogno y Javier Ceriani protagonizaron una pelea en redes sociales y aunque se dijo que "El Muñe" había sido suspendido de "Ventaneando" como ejemplo de castigo todos pensamos que todo había quedado atrás, pero está lejos de llegar a su fin, recientemente salió a la luz un video donde se muestra cómo ambos conductores se toparon de frente por primera vez tras el sonado escándalo.

El conductor de "Chisme No Like", Javier Ceriani fue el encargado en revelar este incomodo momento entre estos famosos, por medio de un video.

El conductor argentino relató que se encontró con Daniel Bisogno durante el concierto que Cristian Castro y Mijares ofrecieron en Los Ángeles, pero que cuando trató de entrevistarlo, él había "escapado" del lugar.

"El tipo me mira de frente, cuando me vio, se dio la vuelta y me dio la espalda todo el tiempo. [...] Me doy vuelta y ya se había escapado, salió corriendo, se escondió en un camarín y más nunca salió hasta que apareció en el concierto", dijo.

Ceriani explicó que tenía la intención de hablar con Daniel para que este le dijera en la cara todos los insultos que ha dicho sobre él en televisión, así como para que le contara si ya "salió del closet".

"Yo lo iba a entrevistar, no lo iba a atacar. A mí la violencia no me gusta. Él dijo que cuando me viera me iba a agarrar, no sé qué", detalló.

¿Por qué están peleados?

Fue en diciembre de 2020, cuando el programa conducido por Pati Chapoy, presentó una nota en la que Marjorie de Sousa le confirmó a Ceriani que ya tenía novio, lo que hizo enojar a Bisogno, quien dijo que no podía creer que la actriz venezolana le haya dado la nota a él y no a un programa "con más nombre y mejor".

Asimismo, el conductor de TV Azteca visiblemente enojado empezó a expresar comentarios machistas y homofóbicos hacia Javier, llamándolo "bruja mal cog..." y "asqueroso".

Luego de estas palabras Chapoy no hizo más que regañarlo y cambiar de tema. Tras esto, Daniel no apareció en "Ventaneando" durante semanas, lo que dio inició a rumores sobre un posible castigo de la televisora.

