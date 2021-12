Daniel Bisoño sorprende en "Ventaneando" al aparecer sin diente durante programa

Uno de los conductores de televisión más polémicos sin duda es Daniel Bisogno, quien recientemente sufrió un accidente y se quedó sin un diente.

El programa "Ventaneando" del viernes comenzó de forma muy peculiar, pues uno de sus conductores, Daniel Bisogno, apareció a cuadro con un cubrebocas de color negro y explicó que llevaba ese aditamento porque sufrió un accidente un restaurante que le afectó un diente.

"En un restaurante japonés de repente no sé cómo muerdo, me llevo los palos chinos y se me bota la carilla del diente. No lo encontré, posiblemente me lo tragué", reveló el famoso. Te recomendamos.

Ante el accidente, Bisogno buscó un dentista "que me atendió en la madrugada y ya me puso uno provisional en lo que hacen lo correcto".

Pero antes de grabar Ventaneando "nuestra productora me dice: 'Traje empanadas', entonces muerdo la empanada y digo: 'Me tocó una piedra'. Me empiezo a calar y otra vez se me cayó, se partió en dos".

"Por suerte mi odontólogo, Octavio Acevedo, me va a recibir ahorita terminando porque tengo función de teatro. ¿Cómo voy a andar chimuelo?", agregó. Ante la insistencia de sus compañeros por ver su dentadura, Daniel se negó: "No puedo enseñarle, no lo voy a enseñar, lo que sea antes de perder la belleza, que de ella vivo. Pero se siente de la fregada, me acordé cuando era chico". "Tengo que correr ahorita, terminando el programa, a que me pongan mi pedazo de carilla. No hay nada que decir porque es muy vergonzoso, todavía la productora me dice 'Traes un perejil' y no era un perejil, era un pinche hoyo", dijo.

(Azucena Uribe)