Daniela Berriel abandona el proceso legal contra Eduardo Ojeda

Ya no voy a seguir con mi caso y no lo voy a hacer por tres razones: la primera es porque me sentía protegida legalmente ya que estaba con el despacho Olea &Olea, pero a una semana de presentar el amparo me dijeron que ya no podían trabajar por bono, por bono es que no estaba pagando honorarios, tenía que ya empezar a pagar honorarios y no tengo los recursos para pagar abogados ahorita. La segunda es que no me siento segura y para mí lo más importante es mi seguridad y la de mi familia. Sé que si algo me llega a pasar el día de mañana las autoridades no se van a hacer cargo.