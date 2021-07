Daniela Berriel otorga perdón a Gonzalo Peña: "Guerrero protege violadores"

Les habla una mujer que está enojada con el gobierno de Guerrero porque no están respetando mis derechos, no respetan que estoy otorgando un perdón y que al testigo, Gonzalo Peña, no le están dando la libertad de declarar en presencia. No dejan que mis abogados entren a las muestras de genética, que es uno de los procesos más difíciles que una victima tiene que llevar. Sí se le permitió a Eduardo entrar a esa muestra de genética en 24 horas y a mí en 15 días no se me permite porque saben que va a salir a mi favor.