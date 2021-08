Daniela Rodríguez, ex participante "Enamorándonos" murió de forma repentina

Desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento, aseveró Poletti.