Danna Paola arremete contra Gibrán en "La Academia" tras llamarla "Cul#$a": "No vengo a ser tu amiga"

En la emisión del día de ayer en "La Academia", la jueza, Danna Paola, enfrentó a Gilbrán, uno de los participantes por llamarla "Culera".

De acuerdo a Infobae, Danna Paola se mostró implacable y firme al enfrentar a Gibrán, uno de los integrantes de la nueva generación de "La Academia".

Durante el concierto de este domingo 5 de enero, Gibrán tuvo la oportunidad de volver al escenario del reality musical de TV Azteca, en una semana en la que también se llevó el título del "peor alumno" y tuvo que realizar labores domésticas al interior de la casa que habita con sus compañeros.

Luego de su interpretación en el concierto de la canción Calma, la primera en ofrecer su crítica fue Danna Paola, quien comenzó su discurso "es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado", además de destacar el ser disciplinado y haber prestado atención a las recomendaciones de sus maestros, "para mí ha sido maravilloso".

Sin embargo, de inmediato Danna estalló contra el joven y le reclamó "tú dime si así no soy culera contigo. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia"

La cara de Gibrán fue de impacto y dijo no entender lo que estaba ocurriendo y la cantante continuó: "yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer".

"Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie", señaló la intérprete.

Danna Paola resaltó que su participación como juez no es para decirles a los alumnos lo que quieren escuchar.

"No vengo a ser tu amiga tampoco. Si te caigo bien o mal, no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente o tus fans te digan yo no sé a qué regresaste a este proyecto. Hay mucha gente allá afuera que tiene talento y puede ocupar tu lugar", sentenció la intérprete.

Entonces informó que a partir de ese momento evitaría dar su crítica a Gibrán, pues parecía que no le interesaba lo que ella pudiera comentarle.

Para explicar lo que estaba ocurriendo, Adal Ramones tomó la palabra y mostró el video del momento exacto en donde Gibrán con una de sus compañeras hablaba mal de Danna Paola.

En el clip se apreciaba a Gibrán platicando con Francely y relatando cómo se había encontrado a Danna Paola y se habían saludado. "Gracias por ser tan culera conmigo", comentó Gibrán dando a entender que eso habría pensado en decirle, lo cual fue secundado por Francely.

