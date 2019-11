Danna Paola debutó como juez en "La Academia", hizo tributo a Britney Spears y la acusaron de hacer play back

Una de las actrices juveniles que más polémica ha causado en redes sociales sin duda es Danna Paola quien recientemente llegó a México para participar en la nueva edición de "La Academia" en TV Azteca.

Recordemos que la joven actriz y cantante Danna Paola inició su carrera en Televisa y su último trabajo fue en la famosa serie "Elite" de Netflix.

A TRAVÉS DE REDES SOCIALES ANAHÍ REVELÓ EL SEXO Y EL NOMBRE DE SU SEGUNDO BEBÉ

De acuerdo al portal de noticias Vanguardia, el día de ayer inició temporada el famoso reality, fue por eso que Danna Paola quiso hacer un tributo a Britney Spears portando un outfit muy parecido al que utilizo "La Princesa del Pop" en su video musical "Me Against the music".

Minutos más tarde usuarios de redes sociales destrozaron la presentación de Danna Paola ya que aseguraron que hizo playback al momento de interpretar su más reciente sencillo "Oye Pablo".

Pero mientras algunos usuarios le recriminaron el supuesto playback, otros la defendieron asegurando que sí cantó en vivo, cosa que se comprobar en el video de su participación.

¡DULCE MARÍA Y PACO ÁLVAREZ YA SE CASARON! A TRAVÉS DE REDES SOCIALES FILTRAN FOTOGRAFÍAS DEL ENLACE MATRIMONIAL

De su homenaje a Britney, a través de sus historias de Instagram, Danna Paola mostró cómo sus estilistas y vestuaristas le daban los últimos detalles antes de salir al escenario.

auc