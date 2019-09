Danna Paola en su versión "frívola y perversa", así fue el casting para la serie "Élite"

Hace un año no tenía ni idea que este casting me llevaría a tener un cambio de vida tan drástico y necesario. A tener una de las mejores experiencias de vida, y me sorprende muchísimo ver que desde ese día (aunque estaba medio dormida) jajaja había algo dentro de mí que me hizo un ´match´ instantáneo al darle por primera vez voz a Lu. Se los comparto con mucha pena y emoción a la vez.