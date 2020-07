Danna Paola estalla en entrevista por rumores de romance con Yatra

Desde hace unas semanas la cantante Danna Paola se encuentra en el ojo del huracán luego de que usuarios de redes sociales la señalaran como la culpable del rompimiento de la relación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra, cansada de las acusaciones rompió el silencio y habló de su relación con el cantante.

De acuerdo a Caras, Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron mediante sus redes sociales que su relación amorosa había terminado pero los rumores de terceras en discordia no tardaron en aparecer. Ahí entró Danna Paola, la cantante mexicana que estaba trabajando con el cantante en un nuevo clip.

Recordemos que Danna Paola ha negado sostenidamente cualquier vínculo con Sebastian Yatra pero alimentando las versiones en las redes con algunas ironías y "palitos", Danna finalmente se hartó y en una entrevista con el periodista Urbano Hidalgo, salió a aclarar los tantos por última vez.

DANNA PAOLA HABLA DE SU RELACIÓN CON YATRA

"Al principio me daba mucha risa, pero de repente llegó un momento en el que me molestó. Me molesta porque ya lo hemos dejado en claro más de mil veces. Como bien decimos en México ´Yo no tengo pelos en la lengua, y si tengo que decir algo, lo digo'", aseguró.

"Yo no tengo pelos en la lengua y si tengo que decir algo lo digo"@dannapaola aclarando una vez más su relación con Sebastián Yatra.

"Yo soy la que menos habla de mis relaciones, soy la que menos habla de mi vida privada. Y bueno Sebastián es muy su mundo, es muy sus cosas también, y hay que respetarlo (...) Que tenga colegas dentro del medio, no significa que vaya a tener una relación con alguno", aclaró contundente.

(Azucena Uribe)