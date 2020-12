Danna Paola estrena novio, famoso cantante se robó su corazón

Ella no lo hará oficial; siempre le ha gustado ser muy discreta con sus relaciones para no exponerse a las críticas de los medios ni de sus fans. Se llama Alex Hoyer, es un cantante del género urbano, de Los Ángeles, California, pero que vive en Monterrey. El chavo, aunque no cuenta con el mismo nivel de popularidad que Danna, si´ tiene muchos fans, y le va muy bien. También le ha entrado a la actuación, participo´ en la serie “Kally’s Mashup” de Nickelodeon que se hizo en Argentina en 2017.