¿Danna Paola la tercera en discordia entre Yatra y Tini?

¿Danna Paola la tercera en discordia entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel? El cantante colombiano confirmó el término de su relación sentimental con la artista argentina Tini Stoessel después de un año de relación, y casi de inmediato el nombre de la actriz de "Élite" Salió a relucir por un supuesto vínculo con el cantante, ya que según seguidores de la ex pareja, la cantautora mexicana habría sido la tercera en discordia y la posible causante de la ruptura entre la mediática pareja.

Según la letra de la canción "Mala fama" de Danna Paola, en un verso menciona a Yatra, dejando en claro que los rumores sobre su vida privada han estado a la orden del día.

Y es que una reciente interpretación desde su cuenta de Instagram habría sido prueba suficiente para que los fanáticos sacaran sus conclusiones.

Al terminar la estrofa correspondiente en la canción, Danna se voltea a hablar con alguien y le dice: "Con Yatra sí me fui", en un posible tono de broma que ahora está dando de qué hablar.

Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra... con Yatra sí me fui, es parte de la letra que ha generado controversia.

danna paola diciendo que se fue con yatra, QUE REINA pic.twitter.com/Sw3ESdcLHo — santino (@esposneedy) April 23, 2020

Dicha transmisión realizada a principios del pasado mes de abril, en su momento le valió la crítica de los seguidores de Sebastián Yatra y de Tini, y ahora que se hizo oficial su ruptura amorosa ha retomado más fuerza y se ha viralizado, además se menciona que el video de Danna Paola habría causado la incomodidad de Tini.

Pero eso no es todo, ya que también en días pasados se difundió un video en el que Sebastián Yatra aparece tocándole una canción a Danna Paola en una sesión de guitarra acústica, en la que los fanáticos apuntan que le dirigía miradas cómplices de enamorado. Tras la difusión del clip, Yatra publicó otro con el mensaje de texto: "Feliz viernes, yo perreo sola", en alusión a la canción de Bad Bunny que Danna Paola bailó en su casa, en un video que se hizo viral.

"A ella se le nota tanto que le tiene ganas a Yatra... ahora está solito, que aproveche"; "Todos 'bardean´ a Danna Paola por ser la supuesta razón de la separación de Tini y Sebastián Yatra. Es 2020 y todavía la gente no entiende la famosa frase que dice ´la culpa no es del tercero, nadie se mete donde no lo dejan entrar´", "Nadie se mete donde no lo dejan entrar, es cierto, pero también es cierto que existen buscones y busconas que luego se hacen los inocentes", son algunos de los comentarios que han compartido los usuarios que sugieren que entre ambos cantantes hubo más que una amistad.

Aunque en algún momento Danna Paola, en charla con sus seguidores, ya había negado que entre ella y el intérprete de "Traicionera" hubiese algo más que una relación de trabajo.

Qué pasó con Sebastian Yatra, ¿qué pasó? ¿Pues que va a pasar?, que hicimos un FaceTime, nos juntamos a componer. Eso es todo.

DANNA PAOLA NO TINE NADA QUE VER CON LA SEPARACIÓN DE YATRA Y TINI.



Repitanlo hasta que les quede claro. pic.twitter.com/HNSGQ6dOdF — ??????????; (@bieberftlondra) May 16, 2020

Hasta el momento la cantante no ha reaccionado a los rumores que la colocan como la tercera en discordia en esta historia de amor.

Ve el video completo de Danna Paola:

(Imelda Téllez)