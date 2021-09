Danna Paola recibe anillo de "compromiso" ¿Se va a casar?

¿Se va a casar? Danna Paola recibió anillo de "compromiso" en pleno aeropuerto, a su llegada a la Ciudad de México, la cantante fue interceptada por el joven Edu Vázquez, uno de sus seguidores, quien se arrodilló para entregarle un anillo de compromiso.

La famosa actriz reaccionó muy sorprendida ante la propuesta y de inmediato le dijo que: "era muy joven para casarse", pero que aceptaba solo como amigos.

El chico tras su propuesta subió una publicación con Danna Paola donde expresó el cariño que tenía por la actriz.

Gracias por siempre ser tan linda conmigo, aún recuerdo que hace algunos años te veía súper inalcanzable y difícil de conocer y ahora ya hasta me conoces, me haces demasiado feliz te quiero muchísimo, sin duda no me equivoqué en elegirte como ídola. Nos vemos pronto bonita. !Amigoooos! No saben lo feliz que estoy de compartirles esto ¡Le pedí matrimonio a mi fav de favs, su reacción fue épica!, dijo el joven en sus redes sociales.

Tras la respuesta de Danna Paola, Edu aseguraba que no le interesaba y aceptó "casarse aunque sea como amigos", por ello, le colocó el anillo a la actriz en un dedo que no era el indicado para compromiso.

Para rememorar el encuentro, el joven se tatuó la fotografía donde se arrodilló para pedirle matrimonio a la cantante: "¡Ufff! Por fin les puedo mostrar el hermoso tatuaje que me hice, significa muchísimo para mí tener tatuado uno de los momentos más bellos de mi vida, ahora cada que crea que no puedo lograr algo me voy a mirar el tatuaje y me voy a decir a mí mismo: ´si pudiste pedirle matrimonio a Danna Paola, lo puedes lograr todo siempre y cuando te lo propongas´", colocó en la publicación de Instagram tras plasmar el momento en su brazo.

(FOTO TOMADA DE VIDEO)

En lo comentarios de la publicación se pueden leer a algunos seguidores enalteciendo la humildad de Danna Paola: "Impresionante, me encantó (el video) yo también amo a Danna Paola es mi ídola, espero conocerla como tú", dijo una de las seguidoras que le expresó sus buenos deseos a Edu Vázquez.

Cabe recordar que Danna Paola se ha vuelto una de las actrices más conocidas en todo habla hispana tras su aparición en "Élite", la serie española producida por Netflix que la reunió con Ester Expósito y Alejandro Speitzer, entre otros. Además, la también cantante ha encontrado estabilidad y gran reconocimiento en el mundo de la música después de lanzar "Oye Pablo" y "Mala Fama".

(Imelda Téllez)