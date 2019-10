Danna Paola recibió ayuda de esta "bruja" para seguir su carrera de actriz

La actriz Danna Paola recientemente confesó que un papel le ayudó a continuar su carrera, pues después de su éxito en "Atrévete a soñar" había decidido alejarse de la actuación.

De acuerdo a Grupo Fórmula, desde muy pequeña Danna Paola incursionó en la actuación a través de varias telenovelas donde fue protagonista.

HUGH JACKMAN ANDABA TURISTEANDO EN CDMX Y LO PRESUME EN SUS REDES SOCIALES

Danna Paola participó en producciones como: "Carita de ángel" o "Amy, la niña de la mochila azul", donde la joven artista destacó en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, tras finalizar su papel como "Patito" en la telenovela "Atrévete a soñar", Danna Paola había decidido renunciar al mundo de la actuación para estudiar gastronomía, pero algo una bruja la hizo replanteárselo.

Su participación en el musical "Wicked" hizo que Danna Paola abandonará su decisión, pues se dio una última oportunidad al interpretar a la bruja "Elphaba".

LADY GAGA SUFRE TREMENDA CAÍDA EN PLENO CONCIERTO, MÁS DOLOROSA QUE LA DE JUAN GABRIEL

Casi nadie tenía fe en la joven actriz, pero tras la primera presentación de la obra ella demostró su talento y de lo que era capaz de hacer en el escenario.

El desempeño de Danna Paola en "Wicked" le ayudó a encontrarse a sí misma y demostrarse que no era una actriz común y corriente; además, también le ayudó a descubrir la poderosa voz que poseía e impulsó su carrera como cantante.

"Ahora no sé para donde voy, no sé si quiero seguir en esto, pero siempre hay algo que vuelve a mí, algo que me llena de luz, de creatividad y de decir: voy a seguir en esto y haciendo lo que amo... porque al final me muero si no canto o actúo", expresó Danna Paola en un comunicado.

auc