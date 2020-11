Danna Paola y otras víctimas de violencia de Eleazar Gómez

Eleazar Gómez está envuelto en escándalo luego de que trascendiera la noticia de que el actor fue detenido por golpear e intentar estrangular a la modelo peruana Stephanie Valenzuela. Pero esta no es la primera novia del también cantante que sufre violencia: las modelos Vanessa López y Elia Ezrré lo acusaron de golpearlas y un video prueba que Danna Paola también sufrió del violento temperamento de Eleazar.

De acuerdo con El Heraldo, la detención de Eleazar Gómez sacó a flote su historial de relaciones, lo que podría determinar que el actor es un hombre violento con sus parejas.

En 2017 salió a la luz que su relación de 10 meses con Vanessa López terminó porque la modelo fue golpeada por Eleazar Gómez. La ex reina de belleza afirmó entonces que había sufrido amenazas e intimidaciones por parte del actor y dijo que no había dicho nada antes porque no sabía las consecuencias que podría tener en su vida y su carrera.

López indicó que sus peleas eran muy constantes, incluso en lugares públicos; recordó que la policía intervino en una cafetería debido al escándalo que protagonizo, por lo que ella decidió romper ese noviazgo, pues la quiso golpear.

Pero ella no fue la única, pues de acuerdo con TV Notas, un amigo del actor indicó que "disfrutaba humillando" a sus parejas, por lo que había hecho daño psicológico a más de una mujer. En la lista de mujeres maltratadas también se encuentra Elia Ezrré, quien dijo que vivió agresiones físicas y verbales durante su noviazgo con Gómez.

DANNA PAOLA SUFRIÓ VIOLENCIA DURANTE NOVIAZGO CON ELEAZAR GÓMEZ

Danna Paola vivió un romance con Eleazar Gómez cuando apenas tenía 14 años y él 24, se conocieron en el rodaje de la telenovela "Atrévete a Soñar", el amorío de sus personajes saltó de la pantalla y se convirtió en una relación muy polémica por la diferencia de edad.

Incluso los padres de Danna Paola se oponían al noviazgo y desde luego que a él no le convenía que se supiera, pues ella era menor de edad; personas cercanas a la actriz afirman que la celaba mucho, que era muy posesivo con ella.

Incluso se dijo que en más de una ocasión le gritó y hay testimonio de ello, pues todo quedó grabado en video.

