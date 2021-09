Danny Trejo revela que en Hollywood no querían a Salma Hayek, ¿por qué?

Danny Trejo revela que en Hollywood no q...

Danny Trejo reveló por qué en la industria de Hollywood no querían a Salma Hayek, la actriz mexicana vivió momentos complicados al inicio de si carrera.

En una entrevista con la revista Quién, Danny Trejo confesó que cuando iban a grabar la película "Pistolero", protagonizada por Antonio Banderas y Salma Hayek, los inversionistas no estaban muy felices con la participación de la actriz veracruzana.

A los inversionistas de la película "Pistolero" no les gustaba el marcado acento de Salma Hayek.

No solo no querían a Salma Hayek, tampoco querían a Antonio Banderas, en aquella época el actor español no era mundialmente conocido.

Danny Trejo aseguró que a pesar de que no estaban nada contentos con el protagónico de Salma Hayek, él siempre le mostró su apoyo.

La cinta "Pistolero" fue dirigida por el cineasta Robert Rodríguez, la película causó controversia por las escenas violentas y sexuales.

