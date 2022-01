David "Tololoche", músico de "El Fantasma", muere en accidente automovilístico

La industria de la música regional mexicana está de luto, pues recientemente se dio a conocer que David Antonio Moreno Grijalva, mejor conocido en el mundo de este género como David Tololoche había fallecido en un accidente automovilístico.

FOTO TOMADA DE EL COMERCIO

El joven músico formaba parte del ensamble musical de "El Fantasma", conocido exponente de banda. David murió a los 24 años víctima de un fatal accidente automovilístico suscitado mientras circulaba en la madrugada de este domingo dos de enero en la carretera federal México-Nogales, en el tramo Sinaloa-Sonora.

¡QUE TODAVÍA NO! GALILEA MONTIJO SÍ REGRESÓ AL PROGRAMA "HOY", ASÍ REAPARECIÓ

Cabe señalar que David Antonio Moreno Grijalva se dirigía a Hermosillo luego de brindar una presentación musical cuando sufrió el accidente del que no se han revelado detalles.

Luego de difundirse la noticia, su gran amigo Alexander García, conocido como "El Fantasma", compartió un emotivo mensaje con el que lamentó la muerte de quien fuera parte de su equipo: "Mi hermano, gracias de corazón por todo lo que viví con usted. Jamás lo van a reemplazar, siempre lo mantendré en mis pláticas y vivo en mi corazón. Esto duele como no tiene idea", escribió.

El músico nacido en San José de Cañas, Durango, se dijo sentir destrozado por la partida de David: "Cabrón es acostumbrarme a vivir sin su presencia. Mi amigo, hermano, compadre del diario. Descanse en paz, compadre", escribió sobre una imagen donde aparecen ambos músicos abrazándose.

El fallecido había sido invitado recientemente a toar en un evento de Carín León y El Tamarindo, presentación que calificó como una meta alcanzada: ´Los sueños se cumplen, agradezco a todos los plebes por su atención, me dejan con un buen sabor de boca y con muchas ganas de seguir trabajando para alcanzar mis metas. Y añadió que la disciplina y profesionalismo de los músicos con los cuáles pudo alternar ´´deja mucho que aprender´´.

Haciendo gala de su humildad, el hoy fallecido artista dijo no tener más palabras que decir ´gracias y dedicarle mis triunfos a la gente que en verdad me apoyó de corazón y les prometo que aquí no acaba, porque quiero más aún. Gracias a todo el equipo de Carín León y a mis amigos músicos que me hicieron sentir en plena confianza´. Tales palabras fueron escritas por el artista en su cuenta de Facebook refiriéndose al concierto realizado el 25 de diciembre de 2021, en el Centro de Usos Múltiples de su natal Hermosillo.

Apenas el sábado primero de enero, el Tololoche compartió una fotografía donde aseguró "necesitar" ya su tierra natal, Hermosillo: esa se convirtió en su última publicación pues horas más tarde se reportó su muerte.

Además de su trabajo al lado de El Fantasma, David también formaba parte del grupo Los Karajos, donde tocaba el bajo, el tololoche y se desempeñaba como compositor, escribiendo canciones como Oh niña y El mocoso maltratado.

El músico hermosillense dejó con su partida no sólo grandes metas y planes a futuro, sino a su familia, amigos y a su joven prometida, de nombre Paloma Vega, con la que se casaría dentro de unos meses.

Apenas el día 28 de diciembre, el músico que destacaba por su simpatía, compartió en su muro de Facebook una publicación pidiendo sus tres deseos para este naciente año: "Casa propia, auto propio y un trabajo estable para el 2022".

BÁRBARA DE REGIL ROMPIÓ EL SILENCIO, ACLARA POLÉMICAS CON YOSSTOP Y GALA MONTES

Dos días antes de su muerte, David se había hecho tatuar una ilustración de su instrumento musical. Con una fotografía agradeció al artista que plasmó un tololoche en su brazo derecho. Y el día de la Virgen de Guadalupe, día en que se dio a conocer la muerte de Vicente Fernández, el Tololoche compartió una caricatura del charro de Huentitán llegando al cielo: "Me trajiste serenata, sí madrecita".

FOTO TOMADA DE INFOBAE

(Azucena Uribe)