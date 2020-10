David Zepeda responde a supuesto romance con Daniel Urquiza

Tras la muerte del rey de las extensiones, Daniel Urquiza comenzó a surgir el rumor de que el empresario había mantenido un romance secreto con el actor de Televisa, David Zepeda y este mandó un contundente mensaje a todas las personas que han afirmado el supuesto romance.

De acuerdo a Tribuna, David Zepeda es uno de los actores más consentidos de Televisa, muestra de ello son sus constantes participaciones en diversas telenovelas.

Para mandar el mensaje David Zepeda utilizó sus redes sociales para enviarles un "recadito" a aquellas personas que han aseguran que sí tuvo un romance por 10 años con Daniel Urquiza.

Hace varios días falleció Urquiza, tras lo que salieron varios detalles de su vida laboral y privada, entre estas revelaciones una gran amiga del estilista aseguró que por 10 años mantuvo un romance con un actor de la televisora San Ángel que aún no quiere salir del clóset, señalando a Zepeda.

Ante esto el guapo actor no ha dicho nada públicamente, pero a través de su cuenta de Instagram ha compartido mensajes que serían un mensaje y una respuesta indirecta a esos rumores que hasta el momento no se pueden confirmar.

"Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones... Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás... La Paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio", escribió David.

Cabe señalar que en esta publicación David Zepeda inhabilitó la opción de escribir comentarios, quizá en un intento por calmar las aguas, en algunos foros de internet inmediatamente múltiples cibernautas hicieron conjeturas y especulaciones sobre si las publicaciones tendrían que ver o no con las versiones de su supuesta relación con el rey de las extensiones.

El tema sigue causando comentarios, especialmente después de que en redes sociales Zepeda fuera cuestionado frontalmente por una usuaria.

"¿David ya supiste que se murió tu comprometido Daniel Urquiza?", compartió una internauta; cuestionamiento al que el actor respondió: "Hola Estefanía, no tenía el gusto de conocerlo, lo siento mucho por él y su familia... te aconsejo que no te dejes guiar por chismes de quinta y te informes un poco más antes de verte con tal ignorancia".

