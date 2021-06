De Barbie a asesina de zombies, Paola Núñez se suma a elenco de "Resident Evil"

Paola Núñez regresa a las pantallas a través de una popular plataforma de streaming, la actriz que ganó gran popular en 2005 por protagonizar la telenovela de TV Azteca, "Amor en custodia", pasa de ser la adorada Barbie Bazterrica para convertirse en toda una asesina de zombies, Paola Núñez se suma al elenco de la nueva serie que prepara Netflix sobre "Resident Evil".

Prepárense para entrar a "New Raccoon City" con el elenco de RESIDENT EVIL: Lance Reddick / Ella Balinska / Tamara Smart / Siena Agudong / Adeline Rudolph / Paola Núñez, se comunicó mediante redes sociales.

Prepárense para entrar en "New Raccoon City" con el elenco de RESIDENT EVIL: Lance Reddick / Ella Balinska / Tamara Smart / Siena Agudong / Adeline Rudolph / Paola Núñez. #GeekedWeek pic.twitter.com/OExsipPYZ0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 11, 2021

La participación de la mexicana Paola Núñez se aprecia como un reflejo de las apuestas por talento latino de la plataforma, debido a que ya captó a varios actores mexicanos en sus producciones originales como Alfonso Herrera y Eréndira Ibarra en "Sense 8", Danna Paola en "Élite" o Luis Gerardo Méndez en "Murder Mystery".

La noticia salió a relucir en el marco del evento Geeked Week de Netflix que comenzó el lunes 7 de junio y concluyó este 11 de junio, se pudo disfrutar mediante Twitter, Twitch, YouTube, Facebook y TikTok. En el evento se dieron adelantos de producciones originales, nuevas temporadas y relatos de actores y productores sobre las experiencias de haber trabajado con la plataforma.

PAOLA NÚÑEZ EN NUEVA SERIE DE "RESIDENT EVIL"

La actriz mexicana compartirá créditos con talentosos actores como Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong y Adeline Rudolph. Por el momento solo hay información sobre el papel del actor Reddick debido a que será el protagonista, Albert Wesker, convirtiéndose en el primer hombre afroamericano en interpretar el papel; pero muy pronto sabremos detalles del papel que tendrá Paola Núñez en esta nueva apuesta de Netflix.

Casi tres décadas del descubrimiento del virus T, un brote revela los oscuros secretos de Umbrella Corporation, fue la pequeña descripción que adelantó la plataforma de streaming en agosto del 2020.

Por otra parte, sitios como Comic Book refirió que la producción se concentrará en Wesker y sus hijos (los cuales nunca aparecieron en los videojuegos).

Entre lo poco que se sabe de la nueva serie de "Residente Evil" es que la primera temporada tendrá 8 episodios y cada uno durará alrededor de una hora. No se ha confirmado la fecha de estreno, pero se prevé que podamos disfrutarla a finales del 2022.

¿QUIÉN ES PAOLA NÚÑEZ?

Paola Núñez es una actriz mexicana que nació en 2978 y es originaria de Baja California. Su carrera artística inició en 1991 en el mundo del teatro, pero alcanzó la fama nacional en 2005 gracias a su personaje de Bárbara (Barbie) Bazterrica, una de las protagonistas en la telenovela de TV Azteca, "Amor en custodia", misma en la que participaron Margarita Gralia, Andrés Palacios y Sergio Basañez.

Estudió en la escuela de actuación de la televisora del Ajusco, CEFAC, y trabajó en dicha empresa desde 1995 hasta el 2013. Protagonizó diferentes historias como "Las Juanas", "Pasión Morena", "Destino" y "Mientras haya vida", esta última a lado de la colombiana Margarita Rosa de Francisco.

En 2014 cambió de televisora y comenzó a trabajar para la cadena estadounidense Telemundo. Ahí protagonizó la novela "Reina de Corazones" y en 2019 se unió a la producción "La Reina del Sur 2", interpretando a Manuela Cortés.

Debutó en Hollywood en el año 2017 en la serie del Medio Oeste americano, The Son; dos años más tarde se unió a la serie "The Purge" y en 2020 apareció, por primera vez, en las pantallas estadounidenses en la cinta "Bad Boys of Life" junto a Will Smith y Martin Lawrence.

(Aline Núñez)