¡De chica del Clima a Harvard! Yanet García quiere ser coach de salud

La famosa "Chica del Clima", Yanet García dejó los foros, maquillaje, camerinos y sesiones de fotos por un salón de clases, pero no en cualquier escuela sino en la Universidad de Harvard.

De acuerdo a Grupo Fórmula, para Yanet García ya no basta con ser "La Chica del Clima", por lo que se metió a estudiar".

Su nueva meta es ser coach de salud y se comprometió tanto que hasta está en un curso de nutrición que incluye conferencias de la Universidad de Harvard.

Cabe señalar que fue la misma Yanet García quien compartió la noticia en sus redes sociales; "es momento de compartirles que he estado haciendo. Era una persona que estaba superdelgadita, me sentía insegura y por eso decidí comenzar a hacer ejercicio, a cambiar mi alimentación y fue un proceso".

¿Cómo se decidió a ser health coach?

Yanet confesó que fue tras una llamada que tuvo con su mamá hace unos meses.

"Un día mi mamá me llamó por teléfono y me dice, ´Yanet, no estoy feliz con el físico que tengo, necesito bajar de peso, entonces cuando mi mamá me marcó lo primero que le dije fue ´mamá, ve con una nutrióloga para que te ayude. Ella me dijo que ya había intentado todo",

A partir de ahí, la joven pensó que sería buena idea prepararse para ella misma poder ayudar a los demás a tener estilos de vida mucho más saludables, y por tanto, sentirse mejor con ellos mismos.

Así que "La Chica del Clima" se encargó de planear un plan de alimentación para su mamá y en un mes perdió más de 12 kilogramos.

Me di cuenta de que puedo ayudar a muchas más personas, pero yo misma quería aprender más sobre nutrición, así que me uní a la escuela @nutritionschool Institute of Integrative Nutrition School y ¡me asombra lo mucho que estoy aprendiendo".

Gracias al instituto en donde estudia, la Chica del Clima ha podido incluso asistir a conferencias en la Universidad de Harvard sobre estos temas.

(Azucena Uribe)