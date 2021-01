De la genialidad musical al asesinato; la historia de Phil Spector. La vida del legendario productor estadunidense, quien produjo algunos de los mayores éxitos de la música popular, entre ellos una reedición de "Let It Be" de The Beatles , quien creó "The Wall of Sound" (la muralla del sonido), falleció en prisión a los 81 años por complicaciones relacionadas con el covid-19, según informaron las autoridades penitenciarias de California.

"El recluso del Centro de Atención Médica de California, Phillip Spector, fue declarado fallecido por causas naturales a las 6:35 p.m. el sábado 16 de enero de 2021 en un hospital externo. Su causa oficial de muerte será determinada por el médico forense de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín", informó un comunicado del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

En cambio, la revista TMZ informó que murió por complicaciones relacionadas con Covid-19, luego de ser trasladado de su celda a un hospital. Según fuentes de TMZ, Spector fue diagnosticado hace 4 semanas y fue al hospital, pero se recuperó lo suficientemente bien como para regresar a prisión. Sin embargo, al parecer recayó, tuvo problemas para respirar y fue trasladado de urgencia al hospital donde murió el sábado.

UNA VIDA MARCADA POR EL ASESINATO

Spector terminó en prisión por el asesinato en segundo grado de Lana Clarkson, una actriz que conoció en 2003 mientras trabajaba en "House of Blues se Sunset Strip" en West Hollywood. Según un chofer, ella lo acompañó a su mansión desde el local horas previas al amanecer del 3 de febrero de 2003. Luego, Spector salió de la casa con una pistola, las manos manchadas de sangre y le dijo: "Creo que maté a alguien".

Más tarde les diría a sus amigos que Clarkson se había suicidado. El caso estaba lleno de misterio y las autoridades tardaron un año en presentar cargos. Mientras tanto, permaneció libre con una fianza de 1 millón de dólares.

Su primer juicio, en 2007, fue declarado nulo debido a que los miembros del jurado no lograron llegar a un acuerdo, pero fue condenado en un nuevo juicio en 2009 a 19 años de cadena perpetua por el homicidio de la actriz, quien fue encontrada con una herida de bala en su paladar.

GENIALIDAD MUSICAL

Fue el productor musical responsable de algunos de los mayores éxitos de la música popular y el creador de "The Wall of Sound", una fórmula de producción para las grabaciones de pop y rock desarrollada a principios de la década de 1960.

El "Muro de sonido", fusiona armonías vocales enérgicas con lujosos arreglos orquestales para producir monumentos pop como "Da Doo Ron Ron" o "He´s a Rebel". El secreto de su sonido basado en una avalancha sobre grabada de instrumentos, voces y efectos de sonido que cambiaron la forma en que se grababan los discos pop, llevó a que John Lennon lo denominara "el mayor productor de discos de todos los tiempos".

Nacido en Nueva York en 1939, ganó fama como productor de sencillos interpretados por bandas de chicas. Con su estilo obsesivo, pulió el sonido de éxitos como "Be my Baby" o "Baby, I love you", de las Ronettes, o "Unchained Melody" de The Righteous Brothers.

"You´ve Lost That Lovin´ Feeling", la balada operística de los Righteous Brothers y producida por Phil Spector, encabezó las listas de éxitos en 1965 y fue catalogada como la canción más reproducida en radio y televisión en el siglo XX.

Era la época del pop elaborado que después se desarrolló en factorías soul como las del sello Motown, y que desplazó al rock & roll de primera era, hasta su regreso de mano de la invasión británica, con los Beatles como banda estelar.

En 1966, cerró su sello discográfico y se retiró del negocio durante tres años. Continuaría produciendo a los Beatles y Lennon, entre otros, pero ahora estaba sirviendo a los artistas, en lugar de al revés.

En 1969, fue llamado para rescatar el álbum "Let It Be" de los Beatles, una producción problemática marcada por una disputa dentro de la banda. Aunque Lennon elogió el trabajo de Spector, su compañero de banda Paul McCartney se enfureció.

Esto debido a que Phil agregó cuerdas y un coro a "The Long and Winding Road" de McCartney. Años más tarde, McCartney supervisaría una remasterización de "Let it Be", eliminando las contribuciones de Spector.

A pesar de estar rodeado por la leyenda negra de su comportamiento y fama, el legendario productor Phil Spector, fue uno de los nombres relevantes en la era en que los productores ganaron mayor visibilidad gracias a la valorización de su trabajo en el encadenamiento de la industria del disco.

(Imelda Téllez)