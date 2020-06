De la Reguera y otros famosos acusan a Horacio Villalobos de racista

Mediante redes sociales el debate en torno al clasismo, racismo, misoginia, homofobia y otras expresiones de odio continúa generando polémica y entre ellos en el último fin de semana diversas personalidades de la industria del entretenimiento como Ana de la Reguera, Claudia Lizaldi y Polo Morín se sumaron a las denuncias contra Horacio Villalobos.

De acuerdo a Infobae, el conductor Horació Villalobos es el foco de atención luego de que la cantante Amandititita asegurará sufrir ofensas racistas por parte del también actor, otras actrices se han sumado a la denuncia.

Cabe señalar que las declaraciones de algunas personalidades que denunciaron las que ellas consideraron como ofensas racistas, clasistas, misóginas y homofóbicas del conductor del programa matutino "Venga la alegría", surgieron durante su participación en el programa "Desde Gayola".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BUSCAN CANCELAR A HORACIO VILLALOBOS POR BURLARSE DE AMANDITITITA

Recordemos que fue la cantante Amandititita quien destapó el tema en contra de Villalobos.

"Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor"

Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying. https://t.co/pqcE0k3d2H — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2020

Asimismo, la hija del músico Rockdrigo González, Amandititita aseguró que no busca una disculpa, sólo cambiar los discursos de odio entre seres humanos: "No busco ni disculpas y les pido por favor que no los insulten. Yo no busco eso, busco que pare la violencia y que pare violencia contra la mujer. Y públicamente lo digo: me lastimaron muchos años. Aún están a tiempo de hacer las cosas de otra forma".

A esta declaración se sumó la emitida por el actor Polo Morín, quien dijo sentirse violentado por el conductor de espectáculos

Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying

Tras estas denuncias en redes sociales Horacio Villalobos se defendió de las acusaciones argumentando que hace "comedia negra" y crítica social, ahora más voces se suman en su contra.

Todos hemos hecho comentarios desafortunados, homofóbicos, misóginos, clasistas...

También todos podemos DEJAR DE HACERLOS.

Estamos aprendiendo a desaprender muchas cosas.

Lo que dijimos o fuimos no define quien seremos si reconocemos nuestras oportunidades de CAMBIO. — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2020

"Para todos aquellos que se han subido a ´La Santa Inquisición´ de la comedia. @DesdeGayola era justamente un programa que criticaba el poder y los poderosos. La iglesia, la política, medios impresos. También a las castas, la homofobia. Los detractores cómanse su propio veneno. Que @DesdeGayola cumplió su objetivo que era divertir y concientizar y finalmente muchas gracias a las numerosas muestras de apoyo"

Pero ahora quien expone a Horacio Villalobos fue la actriz Ana De la Reguera quien exhibió la forma mal intencionada de Horacio al referirse a ella.

"El problema es de fondo, permitiéndose que se hable en TV abierta sobre la apariencia de una mujer promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras", escribió De la Reguera en su cuenta, donde adjunto unas capturas de pantalla donde se lee cómo el conductor se refirió a ella "se ve muy mayor, se ve muy fregada, ya no se ve fresca, guapa, ya se le fue el tren según vemos en esta serie. Lo bonita que era ya se le fue, se ve patética y nunca aprendió a hacer comedia".

El problema es de fondo, permitiéndose que se hable en TV abierta sobre la apariencia de una mujer promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras. — Ana De La Reguera (@ADELAREGUERA) June 21, 2020

Ana también agradeció a Amandititita por "alzar la voz e inspirarnos. Yo lo viví. Se expresó con comentarios misóginos y denigrantes hacia mi apariencia y la de otras mujeres también sin ninguna consecuencia. Lo más preocupante es que se le sigue permitiendo estar al aire".

Comentario que fue respondido por la cantante de Te crees la muy, muy: "Exacto, querida Ana, hablar en tele abierta así de una mujer fomenta violencia, normaliza la violencia. En un país donde hay al rededor de 10 feminicidios por día no se puede aprobar este contenido. Porque la tele es educación. No te mereces esas palabras, te abrazo".

Gracias @amandititita por alzar la voz e inspirarnos.Yo lo viví. Se expresó con comentarios misogínos y denigrantes hacia mi apariencia y la de otras mujeres también sin ninguna consecuencia. Lo más preocupante es que se le sigue permitiendo estar al aire. #HoracioVillalobos pic.twitter.com/CQdhc4rP16 — Ana De La Reguera (@ADELAREGUERA) June 21, 2020

La conductora Claudia Lizaldi se sumó a la denuncia en redes, etiquetando el tuit de De la Reguera: "Me incluyo, me ha insultado por años y sin consecuencia alguna, algún día decidió que me odiaba y ha sido implacable al ofenderme de todas las formas posibles. Seguramente la lista podría crecer y crecer", escribió en un mensaje donde etiquetó también al CONAPRED.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LORENA HERRERA GENERA POLÉMICA AL HABLAR DE LAS TORRES 5G

Quien se sumó a la exhibición de ataques del conductor fue la también presentadora Maca Carriedo, quien escribió: "A mí me dijo que qué bueno que iba a aprovechar mis vacaciones para poder operarme y tener pene... Está un poco retorcido...él, no el pene que decía que me iba a poner".

Me incluyo, me ha insultado por años sin consecuencia alguna, algún día decidió que me odiaba y ha sido implacable al ofenderme de todas las formas posibles.



Seguramente la lista podría crecer y crecer... @CONAPRED https://t.co/AExc91uTwK — Claudia Lizaldi ??????? (@ClaudiaLizaldi) June 21, 2020

Por su parte, la ex académica Toñita también se pronunció en contra de los comentarios ofensivos y añadió un vídeo del programa Desde gayola, donde se hace mofa de su persona, como evidencia: "De mí el señor Horacio se burló infinidad de veces, pero creo que se toma de quién vienen las cosas, cada quién da lo que tiene y no creo que él tenga amor", expresó.

Hasta el momento Villalobos no se ha referido al asunto, aunque se espera, siguiendo su estilo, que pronto dé réplica exponiendo sus puntos y defendiendo su trabajo.

(Azucena Uribe)