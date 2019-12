De pena ajena, los escándalos que protagonizaron los famosos en 2019

El 2019 ha sido un año en el que hemos tenido de todo, el repertorio incluye desde revelaciones de abortos, bodas secretas, compromisos rotos, peleas, infidelidades, asesinatos, robos, cárcel y hasta declaraciones homofóbicas. La lista es muy larga y las historias picantes. Además, en la era de las redes sociales es muy difícil que salga a relucir los escándalos que han protagonizado los famosos.

Uno de los escándalos que más acaparó la atención, fue el puñetazo mortal que el actor Pablo Lyle le dio a un hombre mayor en las calles de Miami, el cual tuvo serias consecuencias legales.

Otro de los escándalos más sonados es la relación sentimental del ex presidente Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz, en especial porque la prensa reveló el romance cuando ni siquiera había comenzado su divorcio de la ex primera dama Angélica Rivera.

Por supuesto no podemos dejar pasar las declaraciones homofóbicas de Vicente Fernández, las cuales dieron tanto de qué hablar como las supuestas borracheras de su hijo Alejandro Fernández.

Sin embargo, nadie ha creado más controversia como Frida Sofía, quien expuso con polémicas declaraciones, la mala relación que tiene con su madre, la rockera Alejandra Guzmán y con otros miembros de la "Dinastía Pinal".

Por otro lado, la presunta boda secreta entre Verónica Castro y Yolanda Andrade sigue siendo un tema muy comentado que polarizó al público y hasta orilló a la actriz a anunciar su retiro de los escenarios.

Gabriel Soto, Irina Baeva y Geraldine Bazán, protagonizaron un triángulo amoroso que hasta la fecha sigue dando de qué hablar. Semanas atrás, una revista aseguró que Geraldine le estaba haciendo brujería a la actriz rusa, situación que se complicó cuando la mamá de las hijas de Gabriel Soto aseguró que sus hijas lloraban cuando veían a la novia de su papá, y el actor la desmintió publicando imágenes de Elissa y Miranda, felices con Irina.

La cantante chilena Mon Laferte, causó polémica con su topless de protesta que hizo en plena alfombra roja de los Latin Grammy. La cantautora dejó a todos en shock cuando se quitó un abrigo negro, para mostrar sus senos al desnudo con un mensaje escrito en marcador en el que se podía leer: "En Chile torturan, violan y matan". Fue su forma de llevar a la entrega de premios su apoyo a los jóvenes que con manifestaciones reclaman un país más equitativo. El pañuelo verde que llevaba en el cuello, es emblemático del movimiento contra el feminicidio y a favor del derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo.

La intimidad de Alfredo Adame fue exhibida por una de sus ex parejas, Susan Quintana, quien afirmó que el actor tenía "el miembro chiquito", aunque después dijo que habían manipulado la entrevista. "Esto es un ataque atroz, vil, vulgar, bajo, perverso, de verdad, hacia mi persona", expresó el actor al programa "Ventaneando" y agregó que su ex tenía un "pasado terrible y un lado oscuro".

También esta Inés Gómez Mont y su esposo, quienes se reveló que eran investigados por las autoridades mexicanas. Víctor Álvarez Puga y la conductora, están en la mira de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada de México. "Este asunto tiene un origen fiscal por una discrepancia en el monto de pago de impuestos de un ejercicio fiscal de la señora Gómez Mont; esta información es parte de una investigación que se llevó a cabo durante 2018", dijo su abogada Jacqueline Cruz.

Fabiola Campomanes acusó a su ex Jonathan Islas de haberla atacado físicamente. Antes él había dicho en las redes que ella le había roto el labio. Un día después Fabiola decidió retirarse de las redes por unas semanas y el actor se disculpó, pero el escándalo vivió por más de una semana.

La muerte de José José causó una polémica nuclear, por más de una semana los restos del Príncipe de la Canción fueron el centro de una dolorosa pelea entre los hijos del cantante. Los mayores Pepe y Marysol acusaron a su media hermana Sarita y a su mamá Sara Salazar, la segunda esposa de José José, de haberse robado el cuerpo. Luego vino el apoteósico pleito por dónde descansarían las cenizas del cantante. La mitad se encuentra en Miami, donde se hizo un pequeño funeral. La otra mitad fueron colocadas en el panteón familiar en la Ciudad de México después de un multitudinario homenaje. Pero las disputan no han terminado, los hermanos siguen divididos y con amenazas de llevar todo a un terreno legal.

Lupillo Rivera y Belinda estuvieron en la boca de todos, cuando salió a la luz el supuesto romance que tenían en secreto. Mientras que el Toro del Corrido se expresaba de la cantante como si fuese una diosa, ella mantenía mutis total, sin querer admitir que era una de las famosas que había caído por un hombre mayor. Lupillo siguió diciendo que sí hubo romance entre ellos, pero al parecer, fue Belinda quien lo cortó.

Emiliano Salinas, el esposo de la actriz Ludwika Paleta, fue vinculado a una secta de esclavitud sexual. El hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, fue por años el representante de la organización NXIVM en México. El fundador Keith Ranniere fue encontrado culpable de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos. La relación de Emiliano Salinas con la secta sexual salió a relucir durante el juicio que enfrentó Ranniere en Nueva York. Sin embargo, tiempo después y tras un comunicado de Emiliano, rechazó categóricamente haber participado en cualquier hecho ilícito.

Niurka Marcos se superó a sí misma tras la muerte de Edith González. La vedette y actriz cubana se declaró en desacuerdo con Carmen Salinas luego de que calificara a la fallecida actriz mexicana como la mejor protagonista de su obra de teatro musical Aventurera. Niurka, quien a lo largo de su carrera ha protagonizado numerosos escándalos, llevó su amor por la controversia a un nuevo nivel. "Si antes de que falleciera [Edith González] dije que era la mejor Aventurera y la más perra, después de que fallezca, sigo diciendo lo mismo porque sigo siendo la más perra Aventurera. I am sorry for everybody y porque no soy hipócrita", afirmó.

El conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, fue acusado de abuso por su esposa; la pareja pasaba por un terrible divorcio. Una vez que salió la sentencia se filtraron fotos del periodista de espectáculos besando a un hombre en un antro gay.

El grupo Bronco se convirtió en el centro de una pelea. Los veteranos de la música regional mexicana han estado en la boca de los amantes del género desde que Ramiro Delgado acusó a Lupe Esparza de haberle robado dinero, maltratado y hasta engañar a su hijo, quien en estos momentos ocupa su lugar en Bronco.

La Tigresa del Oriente estaba lista para dar el sí, sin embargo, cuando ya estaba en manos de su estilista, poco antes de casarse, el novio conocido como Elmer Moloco canceló todo. En una carta en las redes sociales el ex prometido de la Tigresa del Oriente explicó que había salido corriendo porque "todo era una farsa".

Esteban Loaiza entró a prisión por tres años, el viudo de facto de Jenni Rivera (se estaban divorciando cuando murió "La Diva de la Banda") se declaró culpable de narcotráfico. En medio de su escándalo legal, la artista Cristina Eustace le acusó de haber prácticamente abandonado al hijo de ambos.

Gerardo Bazúa arrasó con Paulina Rubio, el cantante acusó a "La Chica Dorada" de mantenerlo incomunicado con Eros, el hijo de ambos. El escándalo creció cuando Paulina demandó por lo mismo a su exmarido Nicolás Vallejo-Nájera, mejor conocido como "Colate". Bazúa la criticó de la peor manera.

Cardi B. reveló que en su pasado se había comportado realmente muy mal, la rapera sorprendió al admitir que cuando trabajaba como stripper había drogado y robado a varios hombres.

Julián Gil y Marjorie de Sousa siguen en su eterno pleito por su hijo Matías Gregorio. El escándalo ya no debería llamar la atención pues lleva casi dos años, pero los actores siguen sorprendiendo. Julián Gil renunció a ver su hijo en el centro fijado por las autoridades por considerarlo muy lejos de lo ideal. Por su parte, la actriz venezolana siguió lanzando dardos contra su ex prometido y papá de Matías.

El escándalo del asesinan del artista urbano Kevin Fret salpicó a Ozuna. La mamá del fallecido puertorriqueño acusó al reguetonero de haberlo mandado a matar por unas fotos en las que se veían a ambos artistas en conductas homosexuales. Aunque Ozuna fue citado por la justicia, las investigaciones no le han implicado en nada criminal.

Alex Rodríguez es acusado de infidelidades, la emoción que muchos sentimos ante la noticia de que el ex beisbolista se había comprometido con Jennifer López se vio empañada por las acusaciones de infidelidad que hizo su ex colega José Canseco. Según el expelotero cubano, Alex Rodríguez había tenido affairs con su esposa, incluso cuando ya estaba saliendo con J.Lo.

Luis Miguel no se lleva bien con las giras de conciertos, en los últimos años el cantante no ha dejado de tener problemas con su salud, su voz y hasta con empresarios. Sin embargo, en marzo de 2019 el escándalo llegó a un nuevo nivel cuando Luis Miguel le dio con un micrófono a un técnico de sonido debido a que las cosas estaban saliendo mal durante un concierto.

Dayanara Torres fue abandonada por su prometido. La noticia de que la modelo y artista tenía cáncer en la piel sacudió a sus fans, quienes le expresaron un apoyo conmovedor. La reacción fue tan poderosa como la indignación que explotó contra su ahora ex novio Louis Exposito, quien decidió que su enfermedad "era demasiado" por lo que rompió con ella el compromiso para casarse y la relación.

Jorge Ramos es retenido en Venezuela, el 25 de febrero de 2019 Twitter nos dio una terrible noticia. El régimen de Nicolás Maduro, había retenido al periodista de Univision y a su equipo, por el disgusto que le provocó una entrevista. Gracias a la reacción en las redes y a las presiones diplomáticas Jorge Ramos, sus productores y camarógrafos fueron liberados y deportados, pero confiscaron las imágenes, no obstante, el video fue difundido cuando alguien se lo hizo llegar a Univision.

Sergio Goyri es grabado insultando a la actriz de "Roma", Yalitza Aparicio. El 15 de febrero de 2019 explotó un escándalo de grandes proporciones cuando se hizo viral un video del actor mexicano calificando a la estrella de "india" y asegurando que no se merecía estar nominada a los Oscar y mucho menos al Ariel. La controversia abrió una importante conversación sobre el racismo en México. Sergio Goyri no ha trabajado desde entonces.

La muerte de Aurelio Casillas en "El Señor de los Cielos" fue algo ficticio, sin embargo, sí representó algo real para los fans que su protagonista Rafael Amaya saliera de la serie más exitosa de la televisión en español en Estados Unidos. La reacción fue negativa, en especial porque Telemundo no ha aclarado qué fue lo que pasó con el actor y la decisión de Amaya de mantenerse oculto.

nl