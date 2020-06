Debate en redes: ¿Quién es mejor "Rubí", Camila Sodi o Bárbara Mori?

Ayer por la noche se estrenó el primer capítulo de la nueva versión de la telenovela "Rubí", protagonizada por Camila Sodi, papel que interpretó hace más de 15 años la actriz Bárbara Mori, lo cual generó todo un debate en redes sociales para saber quién era mejor "Rubí", si Mori o Sodi.

Pese a ser un "remake", la productora W Studios en colaboración con Lemon Studios para Televisa, aseguró que esta nueva versión de "Rubí" retratará problemas actuales.

En Twitter los nombres de Camila y Bárbara se volvieron tendencias en México, tras los comentarios de los usuarios que consideraron que el trabajo de Sodi no superó al de Mori.

Camila Sodi es muy bonita y todo, pero nadie podrá ocupar el lugar de Bárbara Mori como Rubí... tan bella como perversa, se leía en uno de los comentarios de Twitter que más reacciones generó.

"Camila Sodi sólo nos vino a comprobar lo que ya sabíamos: nunca habrá una mejor Rubí que Bárbara Mori", decía otro de los mensajes.

Yo al ver que hay una nueva version de Rubi / Pero la protagoniza Camila Sodi y nada que ver con Barbara Mori pic.twitter.com/MKZsThmeQf — Roman Castro (@Rom_Caja) June 16, 2020

"Yo no soy mucho de novelas, pocas he visto, y entre ellas Rubí (con Bárbara Mori). Estoy viendo el primer capítulo con Camila Sodi y puff no le llega ni a los talones. Ni ganas de teminar de ver el capítulo, la verdad. Me vuelvo a ver mejor la versión de Bárbara Mori", señaló otro tuit que recibió más de 700 "me gusta".

Camila Sodi sólo nos vino a comprobar lo que ya sabíamos: nunca habrá una mejor Rubí que Barbara Mori. pic.twitter.com/417wU0k1dG — Fanny (@UndercoverFanny) June 16, 2020

"Siento que a Camila Sodi le falta más cuerpo, maldad, para poder llegar a ser Rubí o Teresa", expresó otra usuaria de la red social.

Sólo voy a dejar esta foto de Camila Sodi, una foto que habla por sí sola. Me encanta como Rubí. ?? pic.twitter.com/b6Jg4bihQQ — Juan Daniel (@itsmejuandaniel) June 16, 2020

Camila Sodi como #Rubi le falta lo maldita y empoderada que alguna vez fue Bárbara Morí.

No me termina de convencer. pic.twitter.com/80ZDK2SPGM — Edgar R. Carrera (@EdgarRCarrera1) June 16, 2020

Pese a las comparaciones, lo cierto es que las reacciones en Twitter demostraron que el estreno en México de la nueva versión de "Rubí" no pasó desapercibido.

Yo no soy mucho de Novelas, pocas he visto y entre ellas Rubí (con Bárbara Morí), estoy viendo el primer capítulo con Camila Sodi y puffff no le llega ni a los Talones... Ni ganas de terminar de ver el capítulo la verdad.

Me vuelvo a ver mejor la versión de Bárbara Morí. ALV pic.twitter.com/jHKQC9SYAF — DonadeFresa?? (@DoniELF19) June 16, 2020

Pinche gente intensa y mal vibrosa! Dejen de comparar a Camila Sodi con Bárbara Morí. Cada quien aporta lo suyo a la historia que están contando! Las mujeres como siempre tirando hate a otras mujeres. ¡Patéticas! — Ceci Sinta (@CeciSinta1) June 16, 2020

La producción forma parte del proyecto Fábrica de Sueños con el que Televisa adaptó a un formato de 25 capítulos algunos de sus títulos más emblemáticos como "Cuna de Lobos" o "La Usurpadora".

Aquí les va mi tuit señorial: Camila Sodi es muy bonita y todo el pedo pero NADIE PODRÁ OCUPAR EL LUGAR DE BÁRBARA MORI COMO RUBÍ... tan bella como perversa. pic.twitter.com/Mn4eoaxuf9 — ???????????? ?????????? (@latiadeustedes) June 16, 2020

Pues a mi si me esta gustando la nueva adaptación de Rubí, wey, que pedo con Camila Sodi. pic.twitter.com/0Mnk6JNsKD — Juan Daniel (@itsmejuandaniel) June 16, 2020

En abril del año pasado se sabía que la televisora estaba buscando a una nueva intérprete del personaje y en mayo se dio a conocer que Camila Sodi fue la elegida para dar vida a la villana.

La verdadera Rubí es Bárbara Mori. FIN.



A Camila Sodi le queda grande el papel...



Change my mind ???????



Esto sí era ser un maldita y además imponía:???????? #RubiLaSerie pic.twitter.com/KrxpNLpRfW — D I A B L A (@ladiablarom) June 16, 2020

Creada por Yolanda Vargas Dulché, la historia de la malvada "Rubí" es ya clásica dentro del mundo del entretenimiento en México.

(Imelda Téllez)