¿Defendió a "Chespirito"? Chumel Torres se va con todo en contra Carlos Ballarta

El comediante Carlos Ballarta criticó la comedia de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" y desató un fuerte debate en redes sociales, mientras algunos apoyaban al standupero, otros defendían a capa y espada al creador del "Chavo del 8", pero la polémica dio un giro inesperado cuando Chumel Torres se mencionó al respecto, el conductor de "El Pulso de la República" se lanzó contra Carlos Ballarta con un feroz comentario.

La crítica de Carlos Ballarta contra "Chespirito" tuvo un tinte político pues señaló que "Chespirito" tuvo cierta relación con la dictadura chilena y argentina, lo cual, le permitió que sus contenidos no fueran censurados en dichos países y que de esta manera se convirtiera de alguna manera en un ícono de la cultura latinoamericana.

Chumel Torres reaccionó al polémico comentario de Carlos Ballarta a través de Twitter, donde parece que defendió al esposo de Florinda Meza y aprovechó para evidenciar algunas "irregularidades" en la carrera de otros grandes artistas.

Vato a Cantinflas le pago toda la carrera el PRI. Juan Gabriel cantaba en fiestas de gobernadores priistas. Los Tigres en fiestas de narcos. Separen la obra del artista o se van a quedar admirando a nadie, escribió el también comediante en su cuenta oficial de Twitter.

LE LLUEVEN CRÍTICAS A CHUMEL TORRES

Tras el comentario de Chumel Torres, las reacciones entre los internautas no se hicieron esperar y mientras algunos debatían sobre qué sí y qué no había hecho "Chespirito" por la comedia mexicana, otros más aprovecharon la oportunidad para lanzar fuertes críticas en contra del titular de "El Pulso de la República" a quien calificaron como incongruente pues consideran que es una contradicción que salga a defender a Gómez Bolaños pues cuando murió, el también comediante aseguró que "no tenía nada bueno que decir" sobre el famoso cómico, por lo que aseguraron que solo decidió unirse a la conversación para generar polémica.

Asimismo, le recordaron que cuando murió "Chespirito", Chumel Torres se negó a dar la noticia en su programa, además, también lo cuestionaron sobre la estructura política o la figura de poder que lo "patrocina".

Hijóle bro, tú no eres artista ni ofreces arte, ah y tampoco eres admirable, fue uno de los comentarios que recibió Chumel Torres en su publicación, sin embargo, el influencer no se quedó callado ante las críticas y respondió: Con que me sigas basta pa´ que te comas tus palabras, papi, señaló Chumel Torres.

Con que me sigas basta pa que te comas tus palabras papi. — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 26, 2021

CARLOS BALLARTA RESPONDE A LAS CRITICAS SOBRE SU OPINIÓN DE "CHESPIRITO"

Tras casi dos días de polémica en redes sociales y la ola de críticas que recibió, el standupero Carlos Ballarta, aseguró que "no se arrepiente de nada", además, fiel a su estilo ironizó con memes sobre la situación y se comparó con otros grandes pensadores que fueron rechazados "por decir la verdad".

Cabe mencionar que el standupero se encuentra promocionando su tercer especial de comedia para Netflix, el cual, se llamará "Falso profeta" y será estrenado el próximo 18 de noviembre en dicha plataforma.

