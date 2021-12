Demandan por plagio a Taylor Swift por la canción "Shake It Off"

Taylor Swift enfrenta una nueva demanda de plagio por su canción "Shake It Off" (FOTO TOMADA DE IG: @taylorswift)

Los escándalos con la música de Taylor Swift no terminan, la cantante enfrentará un nuevo proceso legal por una de sus canciones más exitosas, la demandan por el plagio de "Shake It Off".

Taylor Swift habría copiado la canción "Playas Gon´ Play" de 3BLW, un grupo musical juvenil que ganó popularidad a principio de los 2000. El juez Michael W. Fitzgerald del distrito de California, Estados Unidos, rechazó la oferta de Swift para echar abajo la demanda, que decía que tomó la letra de la canción de la gilr band para su exitoso tema del 2014.

MHONI VIDENTE ASEGURA QUE ADVIRTIÓ DE LA MUERTE DE VICENTE FERNÁNDEZ

Fitzgerald dijo que había "algunas diferencias notables" entre las canciones, pero que asimismo se encuentran "suficientes similitudes objetivas", de tal modo que el caso debería ir a un juicio.

Aunque los acusados ??han presentado un argumento final contundente para un jurado, no han demostrado que no existan cuestiones genuinas de hechos verificables, escribió el juez.

En 2017, los representantes de la cantante habían calificado la afirmación de los compositores sobre una posible infracción sobre los derechos de autor como "ridícula" y "nada más que una apropiación de dinero".

En "Shake It Off", Taylor Swift canta: "the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate", mientras que enla canción de 3LW, escrito por Sean Hall y Nathan Butler, dice "players, they gonna play, and haters, they gonna hate".

"¡NO ES VICENTE FERNÁNDEZ, ES MI MAMÁ!", REPORTEROS CONFUNDEN CARROZA FÚNEBRE

Hall y Butler dijeron que la combinación de playas o jugadores con haters era única para su uso en su canción. Su caso fue desestimado en 2018, pero la pareja apeló y la demanda fue revivida, por lo que Swift volverá a los juzgados para defender su canción.

A continuación puedes escuchar ambas canciones, ¿crees que se parecen?

(Aline Núñez)