Demandas, golpes y robos, los polémicos romances de Maradona

Hace unos minutos la prensa Argentina informó de la muerte del el exfutbolista Diego Armando Maradona a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre.

Cabe señalar que la vida de Diego Armando Maradora, "La Mano de Dios" considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, que tuvo una historia de romances por detrás que a continuación te contaremos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FILTRAN "CONFESIÓN" DE ESTAFA DEL ESPOSO DE NINEL CONDE, LARRY RAMOS

Maradona, ganador del Mundial´86 con la selección argentina, fue ingresado de urgencia hace tres semanas en una clínica de la ciudad de La Plata. Tuvo un problema relacionado con el bypass gástrico al que se sometió en 2005. Pero las complicaciones sucedieron.

MARADONA Y SUS ESCÁNDALOS CON EL ROMANCE

El escándalo más reciente ocurrió en 2017 cuando acusó a su ex esposa, Claudia Villafañe, de quedarse con su dinero. El abogado de la "Mano de Dios" le cuestionó cómo adquirió varios inmuebles en Miami, según agencias.

Claudia fue su novia de muchísimos años. Se casaron en 1989 y tuvieron dos hijas, Dalma y Giannina.

DENUNCIAS A SUS MUJERES

Una de ellas permaneció 15 horas detenida y Maradona dijo haberse arrepentido

En 2014, Maradona denunció a Rocío Oliva de robarle relojes cuando mantenían una relación. Además de eso, las supuestas joyas validadas en 400 mil dólares mientras vivían en Emiratos Árabes.

En 2020 salió Rocío a declarar ante los medios que "no se arrepiente de haberse separado" y aseguró "Yo nunca le hice mal a Diego y él lo sabe. Me conoce como mujer y a mí siempre me importó saber cuál era la opinión de él. El tema es cuando después te conocen y ven la realidad".

Con Verónica Ojeda tuvo un hijo, Diego Fernando, y la denunció por publicar fotos de cuando Diego era bebé

De hecho, este año Verónica declaró al portal Intrusos: "Siempre voy a estar en la vida de Diego, le moleste a quien le moleste, porque soy la madre de su hijo y fui su pareja muchos años".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAMADHI ZENDEJAS Y SU NOVIAZGO SECRETO CON ALEJANDRO SPEITZER

Cuando Maradona cumplió 60 años el pasado 30 de octubre del 2020, "Dieguito" y Ojeda le prepararon una celebración sorpresa. El ex futbolista se dedicó a documentar el festejo en redes sociales, mostrándose muy afectuoso con el pequeño.

Con información de Vanidades.

(Azucena Uribe)