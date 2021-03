Demi Lovato aceptó abiertamente que le gustan las mujeres

Independientemente de si el drama está sucediendo o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento. No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso nunca cambiará, pero me encanta aceptarme a mí mismo. Siempre supe que era muy ´queer´, pero lo he aceptado plenamente, expresó.