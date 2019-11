¿Demi Lovato está embarazada? La cantante publica una fotografía donde muestra su abultado vientre

Los fans de Demi Lovato casi se desmayan después de que la cantante compartiera un video donde luce su pancita de embarazada.

FILTRAN VIDEO DE LADY GAGA BAILANDO DE FORMA DESCONTROLADA EN LA BODA DE SU AMIGA

De acuerdo con Excelsior, Demi Lovato compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía donde luce su abultado vientre, mientras que en un video acaricia su pancita.

De inmediato generó confusión entre sus millones de seguidores, los lovatics, como se hacen llamar sus fans, rápidamente entraron en shock.

SCARLETT JOHANSSON ES DURAMENTE CRITICADA POR "SUBIR DE PESO" Y POR MOSTRAR SU CELULITIS

La cantante escribió: "¿Real or fake? dejando entrever que se solo se trataba de una broma.

La intérprete de "Sorry Not Sorry" se encuentra en las grabaciones de la serie Will & Grace, en la cual es invitada especial.

Hace unos días la guapa Demi Lovato presentó a su actual novio el modelo Austin Wilson.

av