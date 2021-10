Demi Lovato pide respeto para extraterrestres, llamarlos "aliens" es ofensivo

Demi Lovato pide no llamar "aliens" a los extraterrestres, pide respeto para sus ángeles (FOTO TOMADA DE IG: @ddlovato)

Demi Lovato vuelve a estar bajo el foco de las cámaras, la cantante que recientemente reveló que se identifica como "no binaria" aseguró que hay vida extraterrestre entre nosotros y pidió respeto para los seres de otro planeta, señaló que llamarlos "aliens" es ofensivo.

La ex estrella Disney está estrenando una serie documental en la plataforma Peacock titulada "Unidentified with Demi Lovato" en la que explora qué vida puede haber más allá de este planeta. En una entrevista con Pedestrian, Lovato explicó que no cree que los seres extraterrestres pretendan hacer daño a los humanos y exigió respeto para ellos.

¿ADIÓS CYNTIA?, "BEBESHITA" SERÍA LA NUEVA CONDUCTORA DE "VENGA LA ALEGRÍA"

Realmente creo que, si hubiera algo ahí fuera que quisiera hacernos eso, ya habría ocurrido... Creo que tenemos que dejar de llamarlos ´alien´ porque este es un término despectivo para cualquier cosa. Por eso me gusta llamarlos E.T.

Lo cierto es que en el idioma inglés la palabra "alien" sí puede llegar a tener una connotación ofensiva, es una palabra empleada no sólo para referirnos a los seres del espacio exterior, sino también para aludir a todo lo que provenga de un país, raza o grupo diferente. Tal y como apuntan desde Los Angeles Times activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes, tachan el término de ser un "anacronismo" descrito como "contraproducente y ofensivo".



Lovato dijo a la publicación que el propósito de la serie es dar "una comprensión de lo mucho que necesitamos cuidar nuestro planeta y lo mucho que necesitamos aprender a expandir nuestra conciencia".

Creo que el mundo se está convirtiendo en un lugar más abierto, añadió la estrella. Lentamente, pero con seguridad, creo que estamos progresando. Y poco a poco lo estamos consiguiendo. Pero, ya sabes, ¡cualquier progreso es un progreso!.

PEPILLO ORIGEL REVELA QUE TIENE UN HIJO NO RECONOCIDO: "QUISE BUSCARLO"

Demi Lovato aseguró que ella cuenta con sus propios ángeles de otros planetas que la protegen de ella misma, su peor enemiga.

LOVATO HIZO CONTACTO CON EXTRATERRESTRES

La intérprete de "Sorry Not Sorry" ha llegado a compartir en sus redes sociales que tuvo contacto con este tipo de presencia extraterrestre durante un retiro espiritual en el parque nacional Joshua Tree:

Salimos al desierto en Joshua Tree y básicamente vi este orbe azul que estaba a unos 50 pies de distancia, tal vez menos, y era como si flotara sobre el suelo, como 10 o 15 pies, y estaba como manteniendo su distancia respecto a mí, contó Demi.

¿DUDA DE SU TALENTO? ERIKA BUENFIL OPINA DE EIZA GONZÁLEZ COMO MARÍA FÉLIX

Pero ese no fue su primer acercamiento con extraterrestres, la cantante recordó que en su fiesta de cumpleaños número 28 "algo apareció directamente sobre nosotros en el cielo" mostrando "luces enormes que casi formaban un signo de interrogación".

(Aline Núñez)